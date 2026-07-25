El salario que tendrá el portero de Cabo Verde, Vozinha, en su nuevo equipo

El portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, ya tiene nuevo equipo tras el Mundial 2026, ha dejado la segunda división de Portugal y ahora lo hará en primera
"Tenemos un acuerdo, se están afinando los últimos detalles, pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante. Hemos llegado a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar", añadió.
El directivo no aclaró los detalles del acuerdo, pero informó que el guardameta viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor.
El representante del jugador había reconocido previamente las negociaciones y dijo que el club chileno
"es un grande de Sudamérica y es un orgullo que haya mostrado interés por Vozinha. Él está extremadamente contento y sería una gran oportunidad para él representar a Colo Colo".
El jugador, que se ganó 30 millones de seguidores en Instagram debido a su actuación en la Copa del Mundo, se encuentra libre tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.
Vozinha disputó cuatro partidos con Cabo Verde en la Copa del Mundo, en los que recibió cinco goles, destacando en el empate 0-0 ante la actual campeona España, con quien compartió el grupo H.
La selección africana hizo historia clasificando a la nueva ronda de 32 en su debut mundialista, y el meta también se lució con atajadas ante la finalista Argentina, que venció en tiempo extra 3-2 para avanzar a octavos.
Ahora el salario que tendría Vozinha en el Colo Colo se estima que sería entre 6 a 9 millones de pesos chilenos mensuales (aproximadamente 6.000 a 7.000 euros), una cifra similar a la que percibía en el G.D. Chaves de Portugal