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Se confirma el fallecimiento de aficionado en el estadio del FC Barcelona

El FC Barcelona ha confirmado el lamentable hecho en el estadio Camp Nou mientras uno de los trabajadores ha perdido la vida mientras hacía sus quehaceres

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 09:23
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El FC Barcelona ha confirmado el lamentable hecho en el estadio Camp Nou mientras uno de los trabajadores ha perdido la vida mientras hacía sus quehaceres
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El Barcelona ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de un operario, que perdió la vida este pasado viernes cuando trabajaba en las obras del nuevo Camp Nou, en el primer accidente laboral mortal desde que en junio de 2023 arrancó la profunda remodelación del estadio barcelonista.
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Mediante un comunicado, el club azulgrana ha expresado su "más sentido pésame y trasladar todo su apoyo y cariño a su familia, a sus amigos y a sus compañeros".
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Además, señala que el presidente del club catalán, Joan Laporta, quiere transmitir personalmente sus condolencias a la familia y se pone a su disposición en nombre de toda la entidad.
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Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou arrancaron el 1 de junio de 2023 y en ellas han intervenido miles de trabajadores
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Recientemente han completado la estructura de la nueva tercera gradería y ahora se centran, entre otros, en un anillo de compresión para sostener la cubierta del estadio barcelonista.
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Según informaron los Mossos, el operario, de 54 años, habría muerto debido a un golpe mientras hacía trabajos en las obras del Camp Nou.
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Tras recibir el aviso de este accidente laboral, varias dotaciones de los Mossos, de la Unidad de Investigación, y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM)
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Todos se dirigieron al lugar, aunque no pudieron hacer nada para salvar la vida al operario.

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Un lamentable hecho lo que ocurrió en el estadio del FC Barcelona mientras está siendo remodelado.
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Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou llevan tres años, aunque ahora ya solo han quedado los últimos retoques
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Lamentablemente este ha sido el primer accidente laboral mortal desde que en junio de 2023
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