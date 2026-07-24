Fichajes: Real Madrid oferta 100 millones por impensable jugador; Alemania con nuevo DT y Vozinha a América

Te presentamos las noticias más importantes en las últimas horas en el mercado de fichajes del fútbol internacional. Real Madrid oferta 100 millones por impensable jugador; Alemania con nuevo DT y Vozinha a América. Estas y más noticias.
Jurgen Klopp fue presentado como nuevo DT de la Selección de Alemania hasta julio del 2030. En su presentación dejó varios dardos a los periodistas alemanes: "Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo a la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación".
El exjugador de Países Bajos, Mark van Bommel, fue oficializado como nuevo entrenador de la Selección de Bélgica tras la salida de Rudi García.
La Federación Italiana de Fútbol buscó los servicios de Carlo Ancelotti, pero el estratega italiano comunicó que continuará con la Selección de Brasil.
El volante argentino Thiago Almada está por salir del Atlético de Madrid para irse al Flamengo de Brasil a cambio de 23 millones de euros que pagaría el conjunto brasileño por el 50% de su ficha.
La Selección de Senegal mediante su Federación está negociando para que Patrick Viera se convierta en nuevo técnico de la selección africana de cara al proceso eliminatorio hacia la Copa del Mundo del 2030.
Según Fabrizio Romano, Pep Guardiola rechazó ser técnico de la Selección de Italia porque quiere descansar y estar con su familia ahora mismo. Otros reportes indicaron que no hubo acuerdo económico entre ambas partes.
El extremo de Bélgica, Jeremy Doku, tiene todo acordado para extender su contrato con el Manchester City hasta el 2031.
Manchester City también tiene todo acordado para extener el contrato del defensor de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov. El vínculo se extenderá por cinco años.
El volante neerlandés Crysencio Summerville deja las filas del West Ham de Inglaterra y fue presentado por el Al Hilal de Arabia Saudita en una operación mayor a los 50 millones de libras esterlinas.
El medio The Times informó que el Arsenal intensifica las negociaciones con Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Los ingleses proponen 100 millones de euros e incluirían a Viktor Gyökeres como parte de la negociación
Real Madrid sigue en pretemporada y algunos jugadores como Franco Mantastuono y Raúl Asencio podrían salir en condición de préstamo.
Informa el diario alemán Bild que Real Madrid presentó una oferta inicial por el jugador de Costa de Marfil, Yan Diomandé del RB Leipzig. Fabrizio Romano precisó que Real Madrif ofertó 100 millones de euros, pero Leipzig rechazó porque quiere más.
El defensa francés del Crystal Palace, Maxence Lacroix, cerró su fichaje al Chelsea a cambio de 52 millones de libras esterlinas hasta el 2032.
Fabrizio Romano y medios desde Chile informan que el portero Vozinha llegó a un acuerdo verbal para convertirse en nuevo jugador del Colo Colo de esa nación.
River Plate presentó oficialmente al volante argentino Ángel Correa como nuevo fichaje proveniente del Tigres de México.
Fabrizio Romano confirmó que el Inter de Milán ya habría empezado los contactos tanto con el Tottenham para fichar al defensa argentino 'Cuti' Romero.
'Dibu' Martínez viene de perder el Mundial ante España y recibe otra mala noticia. Informa Di Marzio que la Juventus desistió en sus intentos por fichar al arquero argentino, ya que el Aston Villa no acepta la oferta de 6-7 millones de euros. Los 'Villanos' exigen al menos 15 millones por la venta del guardameta.