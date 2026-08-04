Dos muertos por ciclosporiasis en EE UU: ¿qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

Dos personas fallecieron por cyclosporiasis en Estados Unidos en medio del brote que ha enfermado a miles de personas, informaron las autoridades sanitarias. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), ambas víctimas presentaban enfermedades preexistentes que pudieron agravar las complicaciones de la infección. Aquí todo lo que debes saber sobre la enfermedad
Las autoridades detallaron que, hasta el momento, Michigan concentra una gran parte del brote con 11,234 casos reportados y 193 hospitalizaciones, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan 6,707 casos confirmados por laboratorio, además de más de 11,500 casos adicionales que aún no han sido confirmados.
"Según los registros médicos, ambos tenían condiciones de salud subyacentes significativas que podrían haber sido afectadas por la cyclosporiasis y la deshidratación", informó el MDHHS, que también indicó que no divulgará más detalles sobre los fallecimientos.
Un portavoz del Departamento de Salud de Michigan recordó que las muertes asociadas con esta enfermedad son poco frecuentes. "La cyclosporiasis generalmente no es una enfermedad que amenace la vida. La muerte por cyclosporiasis es poco común en los Estados Unidos", señaló la dependencia.
La cyclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual afecta el sistema digestivo y puede provocar síntomas que duran varios días o incluso semanas si no se recibe tratamiento.
Los especialistas explican que el contagio ocurre principalmente al consumir alimentos o agua contaminados con el parásito. En el brote actual, los reportes de salud pública han vinculado los casos con el consumo de productos frescos como perejil, cilantro y lechuga.
A diferencia de otras enfermedades gastrointestinales, la cyclosporiasis no suele transmitirse directamente de una persona a otra. Esto se debe a que el parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de convertirse en una forma capaz de infectar a otra persona.
La CDC indica que los síntomas pueden aparecer aproximadamente una semana después de ingerir el parásito. La manifestación más común es una diarrea intensa o explosiva, aunque también pueden presentarse pérdida del apetito, fatiga, náuseas, cólicos abdominales, gases, distensión del abdomen, pérdida de peso y, en algunos casos, vómitos o fiebre baja.
La diarrea persistente puede provocar deshidratación, especialmente en adultos mayores, niños pequeños o personas con enfermedades crónicas, lo que aumenta el riesgo de complicaciones y hospitalización.
El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, afirmó durante una conferencia de prensa realizada el 21 de julio que el brote se encuentra bajo control, pese al elevado número de contagios registrados en distintos estados.
Las autoridades sanitarias recomiendan lavar cuidadosamente las frutas y verduras antes de consumirlas, mantener buenas prácticas de higiene en la preparación de alimentos y acudir al médico si aparecen síntomas de diarrea prolongada, especialmente después de haber ingerido vegetales frescos.
Los organismos de salud continúan investigando el origen del brote y mantienen la vigilancia epidemiológica para identificar nuevas fuentes de contaminación, mientras recuerdan que la mayoría de los pacientes se recupera con el tratamiento adecuado, aunque las personas con problemas de salud preexistentes pueden enfrentar un mayor riesgo de complicaciones.