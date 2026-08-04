Dos muertos por ciclosporiasis en EE UU: ¿qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

Dos personas fallecieron por cyclosporiasis en Estados Unidos en medio del brote que ha enfermado a miles de personas, informaron las autoridades sanitarias. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), ambas víctimas presentaban enfermedades preexistentes que pudieron agravar las complicaciones de la infección. Aquí todo lo que debes saber sobre la enfermedad