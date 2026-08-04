Antônio Waneir, primer agente de la dictadura brasileña condenado por violación a presa política

La condena fue posible más de medio siglo después de los hechos debido a que los tribunales brasileños han venido acogiendo la tesis defendida por la Fiscalía de que la Ley de Amnistía de 1979 no protege a los responsables de delitos comunes y de que algunos de esos crímenes, como el secuestro y la desaparición forzada, son imprescriptibles por su carácter de lesa humanidad.