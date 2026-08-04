Dos aldeas evacuadas ante aumento de erupciones de Volcán de Fuego en Guatemala

"Tenemos monitoreo desde la mañana, cuando vimos que el volcán entró en su actividad más latente. En horas de la noche hemos hecho la evacuación ya que ha cambiado el rumbo del material piroclástico", contó esta madrugada a EFE Édwin de León, miembro de los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, poblado aledaño al coloso.