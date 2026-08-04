Las compraba mediante testaferros: Luis Matute, hondureño condenado por tráfico de armas en Florida

La corte en Fort Pierce, en el sur de Florida, declaró culpable a Luis Matute Figueroa, de 33 años, por los cargos de conspiración para la venta ilegal de armas, que le valdría hasta cinco años de cárcel, y por posesión ilegal de un arma de fuego por ser un inmigrante indocumentado, que implicaría un máximo de 15 años.