Rechazó bailar con un hombre y fue asesinada: así fue el crimen de joven de 20 años en Colombia

En las últimas horas, una joven identificada como Sayuris Nayleth García Asís, de tan solo 20 años, fue asesinada a disparos en el municipio de Aguachica, departamento del César, en Colombia, lugar hasta donde la víctima se había desplazado para visitar a su hermana. ¿Quién la mató y por qué? A continuación, los detalles.