Rechazó bailar con un hombre y fue asesinada: así fue el crimen de joven de 20 años en Colombia

En las últimas horas, una joven identificada como Sayuris Nayleth García Asís, de tan solo 20 años, fue asesinada a disparos en el municipio de Aguachica, departamento del César, en Colombia, lugar hasta donde la víctima se había desplazado para visitar a su hermana. ¿Quién la mató y por qué? A continuación, los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho violento se registró cuando Sayuris departía junto a sus seres queridos en la vivienda de su hermana. En medio de la reunión, la joven habría sido abordada por un individuo que le exigía bailar con él.
Ante la negativa de Sayuris, el hombre reaccionó de forma violenta y sacó su arma para dispararle a la víctima en la cabeza.
Tras el suceso, los presentes trasladaron a la joven hacia el Hospital Regional José David Padilla Villafañe con el afán de salvarle la vida; sin embargo, por la lesión encefálica no logró sobrevivir; falleció en las instalaciones del centro asistencial.
Las autoridades policiales iniciaron una investigación para determinar los pormenores del violento hecho que tiene enlutada a la familia de la víctima, también a los amigos y vecinos de Santa Marta, localidad de donde era originaria.
La madre de la víctima se pronunció públicamente para exigir a las autoridades que capturen al responsable de su muerte. "Que lo capturen y que pague por lo que le hizo a mi hija", manifestó.
Actualmente, la familia doliente se encuentra recolectando fondos para gestionar el traslado del cuerpo de la joven hasta Santa Marta, debido a que es un trámite costoso y son de escasos recursos.
La muerte de García Asís ha generado gran consternación en Colombia.
"Era una joven muy alegre, le hice un favor sin imaginar que sería la última vez que la vería", expresó un amigo de la joven.
Mientras la familia apela a la buena voluntad de la población, las autoridades continúan indagando el caso.
De hecho, la Alcaldía de Aguachica y la Gobernación del Cesar anunciaron recientemente que están ofreciendo 15 millones de dólares de recompensa por información que permita la captura del responsable del feminicidio de Sayuris Nayleth García Asís.
Usuarios de redes sociales continúan expresando muestras de pesar por la muerte de la joven. Su familia se prepara para darle el último adiós en los próximos días.