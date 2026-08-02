Buscaban a Julio César en Culiacán y 12 días después fue hallado en bolsas negras

La noticia de su muerte fue dada a conocer por sus allegados a través de redes sociales, donde expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido durante la búsqueda. Aquí los detalles de lo que se sabe de la desaparición de Julio César.
La creadora de contenido Judith Sicairos, quien se identificó como prima del joven, informó que Julio César finalmente regresó a casa, aunque lamentó que el desenlace no fuera el esperado por la familia.
También agradeció a quienes compartieron la ficha de búsqueda y ayudaron a difundir información para localizarlo.
Al momento de su desaparición, Julio César vestía una playera negra de cuello redondo, pantalón tipo cargo color gris y tenis negros. Como característica particular, sus familiares señalaron que tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda.
Tras perder contacto con él, sus familiares solicitaron apoyo a través de redes sociales y medios de difusión para encontrarlo, mientras se mantenían activas las labores de búsqueda para dar con su paradero.
Días después, un cuerpo fue localizado en el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, en la zona centro de Culiacán. El hallazgo ocurrió luego de un reporte ciudadano por la presencia de olores fétidos en el área.
De acuerdo con reportes locales, el cuerpo fue encontrado dentro de bolsas de plástico y en avanzado estado de descomposición, por lo que autoridades acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.
El caso generó consternación entre familiares, amigos y personas que se sumaron a la búsqueda del joven durante los días en que permaneció desaparecido.
La familia ahora enfrenta el proceso de despedida mientras exige el esclarecimiento de lo ocurrido.
Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte ni sobre posibles responsables. La investigación continúa abierta para determinar cómo ocurrieron los hechos y llevar a cabo las acciones correspondientes.