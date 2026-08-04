Intervienen colegios capitalinos por denuncias de cobros y amenazas entre estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DAET) intervino en cinco colegios públicos de la capital tras recibir denuncias sobre presuntos cobros ilegales y amenazas entre estudiantes. El jefe de operaciones de la DAET, Cristian Nolasco, informó que las investigaciones surgieron luego de recibir reportes sobre alumnos que estarían exigiendo dinero a otros estudiantes para permitirles cierto tipo de actividades. De acuerdo con la información recabada por las autoridades, hasta el momento, los cobros son para permanecer, circular o ingresar a determinadas áreas dentro de los centros educativos.

"Alumnos a lo interno de algunos colegios están cobrando por permanecer, circular o entrar a ciertas áreas", señaló el funcionario. Paralelamente, la DAET investiga denuncias sobre estudiantes que intimidan a otros invocando el nombre de maras y pandillas. No obstante, aclararon que las investigaciones buscan establecer si estos jóvenes mantienen algún vínculo real con estructuras criminales o si únicamente utilizan esas referencias como mecanismo de amenaza.

Buscan evitar que el problema escale

La Policía indicó que el objetivo de las intervenciones es identificar a tiempo estas conductas para impedir que evolucionen hacia delitos como la extorsión u otras formas de violencia dentro de los centros educativos. Aunque la institución no detalló cuáles son los cinco colegios intervenidos ni el avance de las investigaciones, confirmó que las acciones forman parte de un trabajo preventivo orientado a proteger a la comunidad estudiantil. El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, consideró que las denuncias reflejan la necesidad de fortalecer las acciones contra la extorsión y evitar que este fenómeno se expanda hacia otros sectores. "Ese tema de la extorsión es muy importante. Se menciona que estaría llegando a los centros educativos públicos, por lo que se tienen que tomar medidas. Nadie está exento de la extorsión y ese es un tema que hay que decirlo de manera frontal", expresó. El especialista sostuvo que los altos niveles de impunidad favorecen el crecimiento de las estructuras criminales. "Al haber una impunidad arriba del 90%, las estructuras criminales sacarán provecho de ello. En materia de extorsión se tiene que crear una estrategia eficiente, focalizada, y perseguir a todas aquellas estructuras criminales que se benefician de este fenómeno", afirmó.

Advierten que el fenómeno podría extenderse