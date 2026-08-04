Catacamas en emergencia por dengue: más de 400 casos acumulados

Catacamas, Olancho.- Ante el incremento de casos de dengue en el municipio de Catacamas, Olancho, la corporación municipal decidió declararse en emergencia, confirmó el alcalde José Miguel Tejada. El edil declaró en Noticiero Hoy Mismo que el municipio ha acumulado más de 400 casos en más de 20 semanas, volviéndose una situación crítica para la población.

El Hospital Católico Santo Hermano Pedro ha desbordado su capacidad de atención a pacientes, pues otro tipo de salas han tenido que ser empleadas para tratar esta enfermedad. "Estamos totalmente en una situación crítica que tenemos que estar atendiendo en nuestras salas a falta de una sala específica, esperando la respuesta del gobierno para que nos pueda apoyar con personal asistencia, con medicamentos y material médico quirúrgico", declaró al medio HCH, Alberto Valladares, director del centro asistencial. El galeno dijo que el colapso del hospital dificulta atender otras situaciones, tales como víctimas de accidentes de tránsito. "Esto quita una cama o da una cama y tenemos que seguir atendiéndolos porque no podemos dejar que se mueran, pero no hayamos que hacer con el personal con el cansancio que ellos tienen. Están dando el doble de tiempo de trabajo", expresó.

El edil Tejeda explicó que han estado realizando diferentes acciones para reducir la propagación del dengue, tales como fumigación y jornadas de limpieza. Asimismo, enfatizó que es de suma importancia que la población contribuya en la lucha contra el dengue. "Hay cuestiones que tenemos que afrontar, muchas de ellas es la falta de conciencia en nosotros como ciudadanos, la falta de limpieza de nuestros bienes, no tener incluso los insumos a tiempo para que nosotros podamos hacerle frente a esta situación", aseveró.