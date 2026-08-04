MP investiga a exdirectora del INAMI por irregularidades en compra de alimentos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) abrió una nueva línea de investigación contra Ninfa Suyapa Flores, exdirectora del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) por presuntas irregularidades en procesos de compras de alimentos. En la gestión de Flores, no se realizó el debido proceso en la licitación para la adquisición de comida para los centros de atención de menores, según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).

Se está a la espera de la comunicación oficial por parte del MP que revele más detalles sobre el caso, tales como la acusación formal y el monto por el que habría quedado perjudicado el Estado.

Otras acusaciones

En el pasado mes de junio, el MP presentó un requerimiento fiscal contra Flores y otros cinco exfuncionarios de la institución por actos de corrupción. A la extitular del INAMI se le imputa por abuso de autoridad y fraude. Por abuso de autoridad también son señaladas Alejandra Gisselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar. Por otra parte, son investigados por fraude Lenin Edgardo Coello Martínez, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía. No obstante, las polémicas que envuelven a Flores no se limitan a abuso de autoridad y fraude. En el pasado mes de abril, se presentó un requerimiento fiscal al ser acusada por acoso laboral vertical en perjuicio de dos abogadas que trabajaban en el INAMI.