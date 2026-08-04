MP investiga a exdirectora del INAMI por irregularidades en compra de alimentos

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) abrió una nueva línea de investigación contra Ninfa Suyapa Flores, exdirectora del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI) por presuntas irregularidades en procesos de compras de alimentos.
En la gestión de Flores, no se realizó el debido proceso en la licitación para la adquisición de comida para los centros de atención de menores, según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
Se está a la espera de la comunicación oficial por parte del MP que revele más detalles sobre el caso, tales como la acusación formal y el monto por el que habría quedado perjudicado el Estado.
Otras acusaciones
En el pasado mes de junio, el MP presentó un requerimiento fiscal contra Flores y otros cinco exfuncionarios de la institución por actos de corrupción. A la extitular del INAMI se le imputa por abuso de autoridad y fraude.
Por abuso de autoridad también son señaladas Alejandra Gisselle Ponce Moncada y Eunice Yamileth Perdomo Aguilar. Por otra parte, son investigados por fraude Lenin Edgardo Coello Martínez, Kristel Monserrat Pérez Flores y Carlos Humberto Rivera Mejía.
No obstante, las polémicas que envuelven a Flores no se limitan a abuso de autoridad y fraude. En el pasado mes de abril, se presentó un requerimiento fiscal al ser acusada por acoso laboral vertical en perjuicio de dos abogadas que trabajaban en el INAMI.
Según las indagaciones, Flores se valió de su posición jerárquica para ejercer presiones y actos de hostilidad contra las afectadas, siendo esta conducta un patrón reiterado, según el ente investigador.
Por otro lado, EL HERALDO Plus evidenció en 2024 el nepotismo que imperaba en el INAMI bajo la gestión de Flores. En apenas seis meses de haber tomado su cargo, contrató a varios familiares.
Esta red de nepotismo estuvo conformada por su hija Kristel Montserrat Pérez Flores (acusada de fraude); su pareja sentimental Lenin Edgardo Coello (acusado de fraude); su yerno Diego Román Reyes Pineda; sus cuñada Stheffany Fabiola Antúnez y Yohana Coello; su padrastro Carlos Humberto Rivera Mejía (acusado de fraude) y sus primos César Luis Castellanos Portillo y Fernanda Yissel Portillo Erazo.
Cabe recordar que Flores fue destituida de su cargo el 21 de junio de 2024 tras la muerte de un menor de edad en el Centro Pedagógico de Internamiento (CPI) Nuevo Jalteva.