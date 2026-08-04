Exigen justicia en sepelio de la niña Emily Dayana Muñoz

​Sabá, Honduras.- Entre un profundo dolor y el clamor unánime de justicia, familiares, vecinos y allegados dieron el último adiós este martes a la pequeña Emily Dayana Muñoz, de 9 años de edad, cuyos restos mortales fueron sepultados en el Cementerio General del municipio de Sabá, Colón.​

La consternación embarga a la comunidad tras una tragedia que comenzó el pasado sábado por la mañana, cuando la menor fue raptada de su vivienda ubicada en la colonia Rey Martínez número 2.

Desde el momento de su desaparición, familiares y vecinos iniciaron una angustiosa búsqueda que terminó la tarde del domingo 2 de agosto, cuando su cuerpo sin vida fue localizado dentro de una bolsa de nylon en la calle que conduce al sector de El Jaguillo.