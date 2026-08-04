Sarampión: Salud confirma un nuevo caso en un bebé y eleva los contagios a 13

Tegucigalpa, Honduras. -La Secretaría de Salud confirmó este martes un nuevo caso de sarampión en Honduras. Se trata de un bebé de seis meses de edad, originario del departamento de Cortés, cuyo diagnóstico fue confirmado durante el fin de semana.

"Confirmamos el diagnóstico de un nuevo caso de sarampión. En este caso se trata de un bebé de seis meses de edad del departamento de Cortés", informó Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud de Honduras (Sesal).

La funcionaria informó que el menor permanece en condición estable y se recupera en su vivienda. Tras confirmarse el contagio, se activaron los equipos nacionales y regionales de respuesta rápida para ejecutar las medidas de contención y vigilancia epidemiológica.

Como parte del protocolo, la madre del menor y el resto de las personas que conviven con él fueron vacunadas y, hasta el momento, permanecen sin síntomas.

Además, Salud aseguró que no se han detectado otros casos sospechosos relacionados con este contagio.

Las investigaciones continúan para establecer el origen de la infección, ya que todavía no se ha identificado la fuente del contagio del bebé.

Las autoridades revelaron que familiares y contactos directos del menor trabajan en rutas de transporte entre Cortés y San Pedro Sula.

Estas personas ya fueron inmunizadas, utilizan mascarilla como medida preventiva y continúan desempeñando sus labores mientras permanecen bajo vigilancia sanitaria.

Ante este nuevo caso, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a completar el esquema de vacunación, al señalar que la inmunización es la principal herramienta para evitar la propagación del virus.

Paralelamente, se mantienen las búsquedas activas de posibles contagios tanto en las comunidades como en los establecimientos de salud.

Con el nuevo contagio confirmado en un bebé de seis meses de Cortés, Honduras eleva a 13 los casos de sarampión registrados en lo que va de 2026.

De acuerdo con el reporte del PAI, el país acumula seis casos importados y siete de transmisión local o autóctona, concentrados principalmente en Cortés e Islas de la Bahía.

Hasta la fecha, no se reportan fallecidos por la enfermedad y la Secretaría de Salud mantiene un protocolo de vigilancia que trata como sospechoso todo paciente con fiebre y erupción cutánea, mientras las autoridades reiteraron el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación, principal medida para contener la propagación del virus.