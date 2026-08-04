Hallan cabeza de un menor en Santa Rita, Yoro; cuerpo fue encontrado en otro sector

Yoro, Honduras.- La comunidad del Buen Pastor, en el municipio de Santa Rita, Yoro, amaneció consternada este martes -04 de agosto- tras el hallazgo de una cabeza humana a un costado de la carretera. La víctima fue identificada por sus familiares como el adolescente Harold Ulloa Ramos, de apenas 17 años de edad. Según el relato de la familia, el menor fue raptado la noche del lunes, alrededor de las 9:00 p. m., por dos hombres que se conducían en motocicleta. Junto a él también fue llevado otro joven, identificado como Josué Caleb. Desde ese momento, ambos permanecían desaparecidos.

De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, otro menor le avisó que los jóvenes habrían sido golpeados con un casco de motocicleta antes de ser llevados por la fuerza. "Les dijeron a matarlos los llevamos", dijo entre lágrimas la madre de la víctima. Durante el hallazgo de la cabeza, los familiares confirmaron que el cuerpo del menor fue encontrado en el sector conocido como Pata de Gallina y trasladado a la morgue de San Pedro Sula.