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Hallan cabeza de un menor en Santa Rita, Yoro; cuerpo fue encontrado en otro sector

La cabeza fue encontrada a la orilla de la carretera en sector Buen Pastor y el cuerpo en el sector conocido como Pata de Gallina. La víctima fue raptada anoche

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 08:53
Hallan cabeza de un menor en Santa Rita, Yoro; cuerpo fue encontrado en otro sector

El dantesco crimen de este menor ocurre solo días después de que una menor de 9 años fue encontrada embolsada.

Captura de video.

Yoro, Honduras.- La comunidad del Buen Pastor, en el municipio de Santa Rita, Yoro, amaneció consternada este martes -04 de agosto- tras el hallazgo de una cabeza humana a un costado de la carretera.

La víctima fue identificada por sus familiares como el adolescente Harold Ulloa Ramos, de apenas 17 años de edad.

Según el relato de la familia, el menor fue raptado la noche del lunes, alrededor de las 9:00 p. m., por dos hombres que se conducían en motocicleta. Junto a él también fue llevado otro joven, identificado como Josué Caleb. Desde ese momento, ambos permanecían desaparecidos.

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De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, otro menor le avisó que los jóvenes habrían sido golpeados con un casco de motocicleta antes de ser llevados por la fuerza. "Les dijeron a matarlos los llevamos", dijo entre lágrimas la madre de la víctima.

Durante el hallazgo de la cabeza, los familiares confirmaron que el cuerpo del menor fue encontrado en el sector conocido como Pata de Gallina y trasladado a la morgue de San Pedro Sula.

La cabeza del jovencito fue abandonada en plena vía pública en la carretera.

La cabeza del jovencito fue abandonada en plena vía pública en la carretera.

 (Captura de video.)
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Los familiares del adolescente, quienes residen a orillas del río Humuya, llegaron al lugar en medio de una desgarradora escena. Entre lágrimas, la madre del joven expresó: “Lo van a pagar, de Dios no se escapan”.

Asimismo relataron que su hijo pudo haber sido raptado por error, al confundirle con unos asaltantes del sector.

Agentes policiales y personal de Medicina Forense se apersonaron al lugar para iniciar con el levantamiento legal del resto humano e iniciar las investigaciones para esclarecer el dantesco crimen, así como la identidad de los delincuentes detrás del homicidio.

Hasta el momento las autoridades no han anunciado ninguna hipótesis sobre el violento caso que causa consternación entre los hondureños.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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