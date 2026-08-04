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Bomberos rescatan a conductor atrapado tras aparatoso accidente en San Pedro Sula

El Cuerpo de Bomberos rescató a Anuar Alfredo Suazo, de unos 34 años, tras quedar atrapado en su camioneta al impactar contra un cabezal en San Pedro Sula

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 06:45
Bomberos rescatan a conductor atrapado tras aparatoso accidente en San Pedro Sula

Bomberos rescataron al conductor tras quedar atrapado en una camioneta en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía redes sociales

San Pedro Sula, Cortés.- El aparatoso choque entre una camioneta y un cabezal movilizó este martes 04 de agosto a elementos del Cuerpo de Bomberos en la colonia Perfecto Vásquez, sobre la 33 calle de San Pedro Sula, donde un conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos de su vehículo.

La persona afectada fue identificada como Anuar Alfredo Suazo, de aproximadamente 34 años, quien quedó prensado dentro de la camioneta tras la fuerte colisión.

Debido a la magnitud del impacto, los equipos de emergencia realizaron maniobras de rescate para liberarlo de forma segura.

Una vez extraído del automotor, los bomberos brindaron atención prehospitalaria al conductor para estabilizarlo en el lugar y luego, ser trasladado a un centro asistencial, donde recibiría la atención médica correspondiente.

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Además del rescate, el personal de emergencia controló un derrame de combustible provocado por el accidente, con el objetivo de reducir el riesgo de incendio o de un nuevo incidente en la zona.

Las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió la colisión y determinar las circunstancias que provocaron el fuerte impacto entre ambos vehículos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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