Bomberos rescatan a conductor atrapado tras aparatoso accidente en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.- El aparatoso choque entre una camioneta y un cabezal movilizó este martes 04 de agosto a elementos del Cuerpo de Bomberos en la colonia Perfecto Vásquez, sobre la 33 calle de San Pedro Sula, donde un conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos de su vehículo.

La persona afectada fue identificada como Anuar Alfredo Suazo, de aproximadamente 34 años, quien quedó prensado dentro de la camioneta tras la fuerte colisión.

Debido a la magnitud del impacto, los equipos de emergencia realizaron maniobras de rescate para liberarlo de forma segura.

Una vez extraído del automotor, los bomberos brindaron atención prehospitalaria al conductor para estabilizarlo en el lugar y luego, ser trasladado a un centro asistencial, donde recibiría la atención médica correspondiente.