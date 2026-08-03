Motociclista muere al chocar en carro en la carretera al Sur a inmediaciones de El Tizatillo

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida al colisionar con un vehículo en el kilómetro 19 de la carretera al sur, a inmediaciones de El Tizatillo. El fallecido fue identificado como Dony Fernando Cruz, quien se transportaba en la motocicleta y fue a colisionar de manera violenta contra el automotor.

Debido al fuerte impacto, Dony Fernando quedó gravemente herido, por lo que de inmediato fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Escuela, donde falleció. El informe preliminar indica que el accidente se registró en horas de la noche del domingo. El cuerpo de Cruz fue reconocido por las autoridades y luego fue ingresado a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público, donde se le practicó la autopsia.