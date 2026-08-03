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Motociclista muere al chocar en carro en la carretera al Sur a inmediaciones de El Tizatillo

El motociclista impactó en contra de un vehículo, por lo que, gravemente herido, fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Escuela, donde expiró

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 14:48
Motociclista muere al chocar en carro en la carretera al Sur a inmediaciones de El Tizatillo

Los familiares retiraron de la morgue de Medicina Forense en horas del medio día, el cuerpo del motociclista que fue identificado como Dony Fernando Cruz.

FOTO: Agustín Lagos

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida al colisionar con un vehículo en el kilómetro 19 de la carretera al sur, a inmediaciones de El Tizatillo.

El fallecido fue identificado como Dony Fernando Cruz, quien se transportaba en la motocicleta y fue a colisionar de manera violenta contra el automotor.

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Debido al fuerte impacto, Dony Fernando quedó gravemente herido, por lo que de inmediato fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Escuela, donde falleció.

El informe preliminar indica que el accidente se registró en horas de la noche del domingo.

El cuerpo de Cruz fue reconocido por las autoridades y luego fue ingresado a la morgue de Medicina Forense del Ministerio Público, donde se le practicó la autopsia.

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En horas del mediodía de este lunes, el cuerpo fue entregado a los familiares para ser velado y sepultado.

Mientras que agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), iniciaron las investigaciones para determinar la responsabilidad de los dos vehículos en el mortal choque.

Las autoridades no dieron a conocer si el conductor del automotor fue detenido para efectos de investigación.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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