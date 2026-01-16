Muere motociclista en accidente de tránsito en la salida al sur de Tegucigalpa

Un motociclista perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la salida al sur del Distrito Central, una de las vías con mayor carga vehicular de la capital.
La víctima fue identificada como Carlos Alberto Aquino Oseguera, residente de la colonia Reynel Fúnez. De acuerdo con la información preliminar, Aquino se desplazaba en su motocicleta por el sector de Loarque cuando ocurrió el percance vial.
Falleció minutos después del impacto y su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento.
Al lugar se desplazaron agentes de tránsito y personal de emergencia para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas que provocaron el accidente.
Carlos Alberto Aquino Oseguera era conocido en el ámbito deportivo regional por su desempeño como jugador en varias ligas del centro sur del país. Actualmente, formaba parte del Club Españita de Sicatacare, en la Liga Regional Centro Sur de Francisco Morazán.
De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), los motociclistas encabezan las estadísticas de accidentes viales en Honduras.
Las cifras oficiales indican que del total de percances registrados en el país, el 72% involucra a usuarios de motocicletas, y de ese porcentaje, el 42% pierde la vida.
Las autoridades de tránsito han reiterado que, aunque el uso de implementos de seguridad como el chaleco reflectivo mejora la visibilidad del conductor, la prevención de accidentes depende principalmente del respeto a las normas de tránsito y de la responsabilidad individual al conducir, especialmente en vías de alto flujo vehicular como la salida al sur del Distrito Central.
Asimismo, los registros oficiales señalan que los jóvenes entre 17 y 29 años constituyen el grupo etario más afectado por los accidentes de motocicleta.
Ante este panorama, las autoridades han intensificado las estrategias de educación vial, incluyendo la incorporación de contenidos de seguridad vial en los niveles prebásico y básico del sistema educativo, como una medida preventiva a largo plazo para reducir la mortalidad en las carreteras.