Motociclista muere tras impactar contra cisterna en la salida al sur de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.– Un motociclista perdió la vida este domingo tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 1 de la salida al sur de la capital, hecho que además provocó largas filas de vehículos en la zona.

La víctima fue identificada como Marvin Said Salgado, quien, según informes preliminares, impactó contra una cisterna de agua mientras se conducía por la vía.

Tras el fuerte choque, el joven quedó gravemente herido en el lugar, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Equipos de emergencia y autoridades policiales se hicieron presentes para acordonar la escena y realizar el levantamiento correspondiente.

El incidente generó un considerable congestionamiento vehicular, afectando la circulación de conductores que transitaban por este importante tramo de la carretera hacia el sur del país.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.