¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez, los combustibles de mayor demanda en el territorio hondureño experimentarán considerables rebajas.

En tal sentido, el queroseno tendrá un descuento significativo de 4.14 lempiras y pasará a costar 120.07 lempiras por galón en las estaciones de servicio capitalinas.

Por segunda semana consecutiva, la gasolina superior de 95 octanos seguirá a la baja y su nuevo costo en bomba será de 141.98 lempiras, lo que implicará 3.63 lempiras menos.