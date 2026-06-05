¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez, los combustibles de mayor demanda en el territorio hondureño experimentarán considerables rebajas.
En tal sentido, el queroseno tendrá un descuento significativo de 4.14 lempiras y pasará a costar 120.07 lempiras por galón en las estaciones de servicio capitalinas.
Por segunda semana consecutiva, la gasolina superior de 95 octanos seguirá a la baja y su nuevo costo en bomba será de 141.98 lempiras, lo que implicará 3.63 lempiras menos.
De 3.45 lempiras será el descuento autorizado a la gasolina regular y se cotizará el galón a 131.40 lempiras a partir de este lunes, revirtiendo así la tendencia alcista que mantuvo por 20 septenarios.
En el caso del diésel, la reducción ascenderá a 3.11 lempiras y se venderá a 134.17 lempiras.
El Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular tendrá una merma de 12 centavos, por lo que los consumidores lo adquirirán a 52 lempiras por galón.
La Secretaría de Energía argumenta que "esta disminución responde a una baja en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, luego de semanas marcadas por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que habían presionado al alza los precios".