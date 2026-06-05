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¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Todos los refinados del petróleo experimentarán rebajas hasta de cuatro lempiras por galón

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 14:41
¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Por primera vez en semanas, los precios de los combustibles bajaron.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez, los combustibles de mayor demanda en el territorio hondureño experimentarán considerables rebajas.

En tal sentido, el queroseno tendrá un descuento significativo de 4.14 lempiras y pasará a costar 120.07 lempiras por galón en las estaciones de servicio capitalinas.

Por segunda semana consecutiva, la gasolina superior de 95 octanos seguirá a la baja y su nuevo costo en bomba será de 141.98 lempiras, lo que implicará 3.63 lempiras menos.

¿A cuánto ascienden las rebajas al queroseno en el Distrito Central?

De 3.45 lempiras será el descuento autorizado a la gasolina regular y se cotizará el galón a 131.40 lempiras a partir de este lunes, revirtiendo así la tendencia alcista que mantuvo por 20 septenarios.

En el caso del diésel, la reducción ascenderá a 3.11 lempiras y se venderá a 134.17 lempiras.

El Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular tendrá una merma de 12 centavos, por lo que los consumidores lo adquirirán a 52 lempiras por galón.

La Secretaría de Energía argumenta que "esta disminución responde a una baja en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, luego de semanas marcadas por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que habían presionado al alza los precios".

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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