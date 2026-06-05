Destituyen a Ramiro Muñoz y nombran Ever Mejía como nuevo director de la DLCN

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este viernes 5 de junio la designación del comisionado en condición de retiro Ever Danilo Mejía Mejía como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), cargo que asumirá de manera oficial a partir del 5 de junio.
La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad celebrada el pasado 25 de mayo, luego de analizar una terna de candidatos propuesta para dirigir la institución encargada del combate al narcotráfico en el país.
Mejía Mejía sustituye en el cargo al general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, según detalla un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la información oficial, el nuevo director de la DLCN cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, incluyendo 17 años de trabajo conjunto con agencias internacionales de Estados Unidos como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El Ministerio Público señaló que el nombramiento se realiza en cumplimiento de las facultades legales conferidas a las instituciones competentes y reiteró su compromiso de impulsar acciones estratégicas en beneficio de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.