Destituyen a Ramiro Muñoz y nombran Ever Mejía como nuevo director de la DLCN

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público informó este viernes 5 de junio la designación del comisionado en condición de retiro Ever Danilo Mejía Mejía como nuevo director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), cargo que asumirá de manera oficial a partir del 5 de junio.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad celebrada el pasado 25 de mayo, luego de analizar una terna de candidatos propuesta para dirigir la institución encargada del combate al narcotráfico en el país.

Mejía Mejía sustituye en el cargo al general en condición de retiro Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, según detalla un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República.