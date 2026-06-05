Acta de la ATIC: Subdirectora de fiscales y exministro de Seguridad protegieron a Víctor Hugo Romero

Tegucigalpa, Honduras.-Mientras la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lo investigaba, el entonces diputado de Libre, Víctor Hugo Romero Chinchilla, mantenía reuniones privadas con la actual subdirectora de fiscales, María Enriqueta Tejada, y el exministro de Seguridad, Ramón Antonio Sabillón, a quienes, según un acta oficial, les solicitó protección, asesoría y apoyo ante las pesquisas que enfrentaba.

La revelación consta en un expediente de la propia ATIC, al que tuvo acceso en exclusiva EL HERALDO, y cobra especial relevancia luego de que el Ministerio Público ordenara la captura del excongresista por su presunta participación en el asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y el intento de asesinato de otro ciudadano. El documento, elaborado el 15 de abril de 2022 por los agentes investigadores Darío Salinas y Javier Espinal, recoge información proporcionada por una fuente humana que entregó fotografías y detalles de los encuentros sostenidos entre Romero Chinchilla, Tejada y Sabillón en una propiedad del exdiputado ubicada en Cucuyagua, Copán. Según la fuente citada por la ATIC, Romero Chinchilla les manifestó a ambos funcionarios que estaba siendo investigado por la Agencia por varias muertes y les pidió respaldo para enfrentar esas pesquisas. El acta es categórica al señalar que el exdiputado buscaba "protección y asesoría" y que, según la misma fuente, recibió una respuesta favorable. La diligencia investigativa deja consignado que Tejada y Sabillón le habrían manifestado que podía contar con toda su colaboración.

Las fotografías que el mismo Romero publicaba

Paradójicamente, parte de la evidencia fue difundida por el propio Romero Chinchilla en sus estados de WhatsApp. En una de las publicaciones escribió: "Con el primo y el ministro y la subdirectora de fiscales a nivel nacional, María Tejada". En otra imagen, donde aparecen juntos María Tejada y Ramón Sabillón en su propiedad, el exdiputado escribió: "Gracias por su visita, general Sabillón y abogada María Tejada. Sabillón, el mero toro lo atenderé como se merece". Y en otra fotografía junto al entonces ministro de Seguridad publicó:"Gracias mi hermano, por tenerme esa confianza".

Las imágenes muestran un nivel de cercanía que contrasta con el hecho de que Romero Chinchilla ya figuraba en investigaciones relacionadas con delitos contra la vida.



La visita en helicóptero

La ATIC también incorporó una fotografía en la que, según la fuente humana, María Tejada y Ramón Sabillón llegaron en helicóptero al rancho del exdiputado en Cucuyagua. Los investigadores dejaron constancia de que esas reuniones se realizaron mientras existían procesos investigativos abiertos contra Romero Chinchilla. Más aún, una anotación incluida en el expediente señala que precisamente durante uno de esos encuentros el exlegislador solicitó el favor que posteriormente fue relatado por la fuente.

El Oficio que reactivó las sospechas

Las dudas sobre la relación entre la subdirectora de fiscales y el caso no terminan en las fotografías y reuniones documentadas por la ATIC. Documentos obtenidos por EL HERALDO revelan que el 22 de enero de 2024, la subdirectora nacional de fiscales, María Enriqueta Tejada Pineda, emitió el Oficio DG-141-2024, dirigido al abogado Juan Heriberto Martínez, subdirector general de Fiscalía Nor-Occidental y Litoral Atlántico, mediante el cual solicitó de manera expresa el expediente relacionado con el denominado Caso Ocotepeque II. El oficio establece: "Reciba un atento y cordial saludo, deseando éxitos en sus labores; por este medio se le solicita remita el expediente denominado Caso Ocotepeque II Denuncia 12-2020 y denuncia 05-2022, con todos los antecedentes, el proyecto de requerimiento fiscal contra Nelson Francisco Melgar y otros"