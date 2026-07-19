La ENEE anuncia cortes de energía en más de 60 sectores de la capital esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció varios mantenimientos programados en la red de distribución que provocarán interrupciones del servicio en distintos sectores del Distrito Central durante la semana del 20 al 24 de julio.
Según la estatal, los trabajos forman parte del plan de mejoras de la red de distribución en la región centro sur y contemplan la instalación de equipos de protección, mantenimiento de circuitos y mejoras en la infraestructura eléctrica.
El primer corte que afectará a la capital será el martes 21 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en sectores abastecidos por la subestación Santa Fe.
Entre las colonias que permanecerán sin energía ese día están La Callejas, parte de la Torocagua, 1 de Diciembre, Nueva Era, Centro América Oeste, residencial La Fuente, Ciudad Lempira, Nueva España, El Pantanal, El Retiro, Israel Norte, Jerusalén y Monte Los Olivos, entre otras.
Ese mismo martes también habrá suspensión del servicio en otra zona del Distrito Central por trabajos en el circuito SFE-L228.
Los sectores afectados incluyen las colonias Superación, Gracias a Dios, Espíritu Santo, Santa Cecilia, El Carrizal, Lincoln, Nuevos Horizontes, Jardines del Norte, Brisas del Norte, Nueva Capital, Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Ciudad del Ángel y Altos de La Laguna.
Para el jueves 23 de julio, la ENEE programó un mantenimiento en el circuito CDA-L271 de la subestación La Cañada.
La interrupción se extenderá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectará al Instituto Técnico Los Pinos, parte de la colonia Los Pinos y sectores aledaños.
Ese mismo jueves también se realizarán trabajos en el circuito SUY-L254 de la subestación Suyapa.
En este caso estarán sin electricidad la residencial La Hacienda, El Morito, la colonia La Hacienda, clientes del bulevar La Hacienda, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y sectores cercanos, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Los mantenimientos continuarán el viernes 24 de julio con labores en el circuito SUY-L257.
Las interrupciones se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en Ecovivienda, Ecoplaza, Distrito Verde, La Era, La Era Oriental, San Miguel, Izaguirre, La Aurora, La Sosa, Altos de La Sosa, La Trinidad, Estados Unidos, La Travesía, Agua Blanca y otros sectores.
Asimismo, el viernes se ejecutará mantenimiento en el circuito SFE-L307 de la subestación Santa Fe. Los cortes están programados entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, abarcarán Altos de Toncontín, residencial Concepción, Lomas del Portillo, Yaguacire, Lomas de Germania y la planta potabilizadora del SANAA.
Además, la colonia Villeda Morales, Las Margaritas, María Mercedes, La Concepción, la represa La Concepción, Carrizal número 1, La Villa Franca, Brasilia, El Durazno, El Lolo, entre otras.
La ENEE recomendó a los abonados tomar las previsiones necesarias para reducir las afectaciones durante los trabajos, ya que los horarios corresponden al tiempo estimado de ejecución.
Sin embargo, recordó que estos mantenimientos están sujetos a cambios o cancelaciones dependiendo de las condiciones operativas o climáticas y pidió a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales.