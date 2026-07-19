La ENEE anuncia cortes de energía en más de 60 sectores de la capital esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció varios mantenimientos programados en la red de distribución que provocarán interrupciones del servicio en distintos sectores del Distrito Central durante la semana del 20 al 24 de julio.

Según la estatal, los trabajos forman parte del plan de mejoras de la red de distribución en la región centro sur y contemplan la instalación de equipos de protección, mantenimiento de circuitos y mejoras en la infraestructura eléctrica.

El primer corte que afectará a la capital será el martes 21 de julio, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en sectores abastecidos por la subestación Santa Fe.

Entre las colonias que permanecerán sin energía ese día están La Callejas, parte de la Torocagua, 1 de Diciembre, Nueva Era, Centro América Oeste, residencial La Fuente, Ciudad Lempira, Nueva España, El Pantanal, El Retiro, Israel Norte, Jerusalén y Monte Los Olivos, entre otras.

Ese mismo martes también habrá suspensión del servicio en otra zona del Distrito Central por trabajos en el circuito SFE-L228.

Los sectores afectados incluyen las colonias Superación, Gracias a Dios, Espíritu Santo, Santa Cecilia, El Carrizal, Lincoln, Nuevos Horizontes, Jardines del Norte, Brisas del Norte, Nueva Capital, Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, Ciudad del Ángel y Altos de La Laguna.