La selección de España aterrizó en Madrid con la Copa del Mundo y prepara una gran fiesta

Madrid, España.- La selección española de fútbol, campeona del Mundial tras vencer en la final a Argentina, aterrizó este lunes a las 14:25 horas en la terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez procedente de Nueva York (EE.UU).

La expedición nacional, con el seleccionador Luis de la Fuente al frente, llegó a Madrid en un avión IBERIA A350 con el preciado trofeo dorado que les acredita como campeones del mundo y que sujetó al bajar por las escaleras del avión el capitán, Rodri Hernández.

Los integrantes de la selección fueron recogidos a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras 'Enhorabuena campeones', en el que se montaron rumbo a un hotel de Madrid, donde comerán y ultimarán los preparativos de una intensa jornada de recibimientos oficiales y festejos.