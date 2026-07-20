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España regresa a casa con la Copa del Mundo: así será la celebración del título en Madrid

La selección española de fútbol será recibida este lunes por miles de aficionados en Madrid tras conquistar el Mundial 2026. El equipo recorrerá las principales calles de la capital en un autobús

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 06:53
España regresa a casa con la Copa del Mundo: así será la celebración del título en Madrid

España celebra su segundo Mundial con multitudinario desfile por las calles de Madrid.

 Foto: Agencia EFE

Madrd, España.- Madrid volverá a teñirse de rojo este lunes para recibir a la selección española de fútbol tras la conquista del Mundial de 2026, en una celebración que recorrerá las principales calles de la capital y culminará junto a la plaza de Cibeles con un acto multitudinario.

La selección española de fútbol, campeona del Mundial en Estados Unidos tras vencer a Argentina en la final, aterrizará este lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez alrededor de las 13:50 hora local (11.50 GMT), una hora más tarde de lo previsto inicialmente.

El equipo nacional, que viaja en un avión IBERIA A350, despegó del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva York, una hora más tarde de lo que estaba previsto debido al alargue del partido por la prórroga y la posterior fiesta de celebración que tuvieron en la ciudad estadounidense.

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En el avión, junto con la expedición de la selección, viaja el trofeo de campeones del mundo, el segundo logrado por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

Las celebraciones oficiales comenzarán a las 15.30 GMT, cuando La Roja será recibida por la Casa Real y, posteriormente, se dirigirá a la Moncloa, antes de iniciar el recorrido en autobús descubierto con el que volverá a encontrarse con su gente.

Después de las recepciones oficiales, la expedición iniciará, en torno a las 17.00 GMT, una rúa en un autobús por el centro de la capital de España.

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"La rúa recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid hasta concluir en la plaza de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración", informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La celebración concluirá junto al Palacio de Cibeles con un acto en el que serán presentados los jugadores de la selección española y que incluirá actuaciones musicales y otras actividades dirigidas a los aficionados.

Con esta celebración, miles de seguidores podrán acompañar a la selección en un recorrido organizado para conmemorar la consecución del título mundial, en una jornada que reunirá a la afición en torno al combinado nacional.

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Redacción web
Agencia EFE

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