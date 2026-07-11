Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 12 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 12 de julio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz en el Distrito Central, Francisco Morazán.

La falta de suministro eléctrico será desde las 6:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.

Varias aldeas y colonias se verán afectadas por los trabajos de mantenimiento general que serán realizados desde tempranas horas del día por las cuadrillas de la empresa. Aquí el listado completo: