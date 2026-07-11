Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 12 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo 12 de julio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz en el Distrito Central, Francisco Morazán.
La falta de suministro eléctrico será desde las 6:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Varias aldeas y colonias se verán afectadas por los trabajos de mantenimiento general que serán realizados desde tempranas horas del día por las cuadrillas de la empresa. Aquí el listado completo:
Distrito Central, Francisco Morazán.
Circuito LNZ-L265 de la subestación Laínez: colonia Altamira, parte del Cerro Juana Laínez, SERNA, Parque de Pelota Lempira Reina, El Birichiche, colonia El Prado, Consejo Nacional Electoral (CNE), SYRE, colonia Miramontes, colonia Elvel, Elvel School y zonas aledañas.
Circuito SUY-L254 de la subestación Suyapa: colonia Altamira, parte del barrio La Guadalupe, Lavandería Festival y sectores cercanos.
Circuito MFL-L240 de la subestación Miraflores: colonia Quezada, Bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía., edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media, parte de la colonia Miramontes, colonia Humaya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas.