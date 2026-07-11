Fallece la periodista Bessy Martínez en Tegucigalpa; gremio periodístico lamenta su partida

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista hondureña Bessy Carolina Martínez Ríos falleció este sábado en Tegucigalpa, a la edad de 56 años, generando numerosas muestras de pesar entre colegas, amigos y organizaciones vinculadas al periodismo nacional.

El deceso fue confirmado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), al que Martínez era miembro, a través de un mensaje en el que expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Tras conocerse la noticia, periodistas de distintos medios de comunicación lamentaron el deceso al recordar su trayectoria profesional y destacar las cualidades que la caracterizaron a lo largo de su vida.