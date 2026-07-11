Fallece la periodista Bessy Martínez en Tegucigalpa; gremio periodístico lamenta su partida

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista hondureña Bessy Carolina Martínez Ríos falleció este sábado en Tegucigalpa, a la edad de 56 años, generando numerosas muestras de pesar entre colegas, amigos y organizaciones vinculadas al periodismo nacional.
El deceso fue confirmado por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), al que Martínez era miembro, a través de un mensaje en el que expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.
Tras conocerse la noticia, periodistas de distintos medios de comunicación lamentaron el deceso al recordar su trayectoria profesional y destacar las cualidades que la caracterizaron a lo largo de su vida.
Martínez Ríos era también miembro del movimiento "Álvaro Contreras", a través del cual proyectó su actividad gremial a lo interno del querido Colegio de Periodistas de Honduras.
⚫️⚪️FALLECIMIENTO⚪️⚫️— CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) July 11, 2026
Por este medio patentizamos nuestras muestras de pesar y de mucho dolor por el fallecimiento de nuestra colega y miembro del Colegio de Periodistas de Honduras(CPH) Bessy Martínez, quien falleció en las últimas horas en la ciudad de Tegucigalpa.
Que en Paz... pic.twitter.com/U7HNSAXA2A
Las publicaciones de despedida coinciden en resaltar su profesionalismo, calidad humana y el legado que deja entre quienes compartieron con ella en el ámbito periodístico y personal, calificándola como "una gran mujer, una periodista ejemplar, íntegra y comprometida".
Hasta el momento, familiares no han brindado detalles sobre las causas de su fallecimiento. Sus honras fúnebres serán realizadas en la funeraria San Miguel Arcángel de la colonia Kennedy.
El gremio periodístico hondureño continúa expresando mensajes de solidaridad y acompañamiento a la familia de Bessy Martínez, deseando que descanse en paz.