Periodistas y figuras políticas lamentan la muerte del periodista Arístides Aceituno

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la repentina muerte del periodista Arístides Aceituno, el gremio periodístico y otros sectores de Honduras se reunieron para honrar su memoria en la Funeraria la Auxiliadora, ubicada en el bulevar Suyapa de la capital este viernes 3 de julio. Durante las horas fúnebres, colegas, figuras públicas y familiares recordaron el invaluable legado humano y profesional del pionero del periodismo digital en el país, en entrevistas concedidas al periodista Agustín Lagos de EL HERALDO. La periodista Enma Calderón calificó a Arístides Aceituno como un periodista emprendedor insigne en la prensa nacional. "Tuvo la visión de emprender el primer periódico digital en Honduras cuando no había casi internet en el país", expresó.

Calderón también destacó la solidaridad del profesional, afirmando que ante cualquier problema, la llamada de Arístides era de las primeras. Por su parte, la diputada por el Partido Nacional, Lissi Matute Cano, expresó sus muestras de pesar a la esposa de Arístides Aceituno, Marcela, y también a sus hijos y demás seres queridos ante la irreparable pérdida.

La política recordó con especial afecto la amistad que unía a Aceituno con su padre, con quien dejó recuerdos y anécdotas de juventud. Cano también rememoró que la última vez que habló con el reconocido periodista le dio un gran abrazo. La parlamentaria catalogó a Arístides como "un periodista de primer nivel, de los pioneros en el periodismo digital", y concluyó en que su fallecimiento es una pérdida para el gremio periodístico y el país.

La sobrina de Aceituno, Mildred García, también concedió algunas palabras para EL HERALDO, en las que describió las virtudes de su tío. "Mi tío Arístides tenía muchas cualidades, pero creo que una de las mayores es su ser humano, su calidez, su sencillez y cómo creía en todas las personas que tocaba", expresó. Por otra parte, señaló que el periodista seguirá siendo velado este viernes, y la misa de cuerpo presente se realizará el sábado 4 de julio en la iglesia San Judas Tadeo, para posteriormente realizar su entierro en el cementerio Jardines de Paz Suyapa.

¿De qué murió?