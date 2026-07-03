Figuras de Croacia explotan tras la polémica eliminación ante Portugal del Mundial 2026

Portugal vs Croacia nos regalaron uno de los partidos más apasionantes y polémicos del Mundial 2026 con más de tres goles anulados, pero la atención se centró en el gol del empate croata al minuto 103 del tiempo añadido, lo que generó todo tipo de declaraciones al finalizar el encuentro.
La polémica surge gracias a un nuevo sensor dentro de la pelota "Trionda", capaz de detectar si un jugador tocó o no el balón y en este caso, la FIFA comunicó que el futbolista #20 de Croacia (Igor Matanović) si tuvo contacto con el esférico, anulando el gol que significaba el 2-2.
Tras el pitido final, el primer jugador en hablar fue Luka Modrić, capitán de Croacia, que expresó: "¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanović tocó la pelota, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que la haya tocado. Si no la toca, no es offside".
Y en la conferencia de prensa, Zlatko Dalić, entrenador de Croacia, fue muy crítico con el arbitraje: "Definitivamente diré que el arbitraje fue muy malo. Por nuestra parte, ni una sola falta, ni una interrupción, ni nada de lo que debió ser para nosotros fue pitado. Un mal arbitraje"
Además de un fuerte comentario para la FIFA en lo que respecta a la organización del Mundial: "El fútbol es algo que une a las personas, que hace feliz a la gente. Me gustaría que siga siendo así y no se convierta en el negocio que se ha convertido en donde los equipos pequeños no tienen oportunidades".
Finalizando con su opinión en relación al VAR: "Destruye lo que era el fútbol. No digo que el VAR te ayude o perjudique, pero mata la emoción. Mata lo que estás experimentando. No es fácil lidiar con eso. Se busca que el fútbol sea correcto y justo. Hemos ido demasiado lejos con el VAR. No hay necesidad. Felicito a Portugal, pero no quiero entrar en discusiones".
En la prensa local, se ironizó con la decisión del árbitro, mencionando que "si Matanović hubiera sido calvo, Croacia habría empatado", en referencia a la mínima incidencia del jugador croata en la acción del gol.
Aunque otros medios van más allá, catalogando al partido como una "tragedia en Toronto" o incluso un "robo deliberado".
Mientras que el portal Index resumió el sentir general del país con un "Bravo Croacia" pese a la eliminación.
Lo cierto es que este jueves 02 de julio fue el último partido de Luka Modrić y una gran parte de la generación dorada croata en Copas del Mundo, capaces de ver a los ojos a las selecciones más poderosas del mundo, ganando una medalla de plata en Rusia 2018 y el bronce en Qatar 2022.