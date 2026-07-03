Figuras de Croacia explotan tras la polémica eliminación ante Portugal del Mundial 2026

Finalizando con su opinión en relación al VAR: "Destruye lo que era el fútbol. No digo que el VAR te ayude o perjudique, pero mata la emoción. Mata lo que estás experimentando. No es fácil lidiar con eso. Se busca que el fútbol sea correcto y justo. Hemos ido demasiado lejos con el VAR. No hay necesidad. Felicito a Portugal, pero no quiero entrar en discusiones".