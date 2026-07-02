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Bronca de Cristiano al salir, VAR protagonista y milagro de Portugal ante Croacia

Así fue captado Cristiano Ronaldo cuando salió el partido y el VAR fue proganosta en el partido de 16avos de final del Mundial

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 18:25
Bronca de Cristiano al salir, VAR protagonista y milagro de Portugal ante Croacia
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Estas fueron las mejores imágenes que no se vieron en TV durante el Portugal vs Croacia. Bronca de Cristiano Ronaldo al salir, VAR protagonista y milagro de los lusos ante los croatas.

Fotos: EFE-Cortesía redes
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Portugal derrotó 2-1 a Croacia en 16avos de final de la Copa del Mundo. Este fue el último partido de Luka Modric con su selección.

Foto: EFE
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Cristiano Ronaldo salió de titular y marcó el 1-1 de penal, también salió en el ocaso del encuentro.

Foto: EFE
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Aunque marcó de penal, CR7 tuvo un partido bastante discreto en la clasificación de su equipo a la siguiente ronda.

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Fue al minuto 68 cuando anotó de penal al hacer su lanzamiento al centro del portero Livakovic.

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Al 81 se dio una sorpresa cuando Roberto Martínez decidió sacar a Cristiano Ronaldo y meter a Ruben Neves.

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Cristiano salió con bronca interna porque quería seguir jugando en busca de aportar a Portugal, pero terminó respetando la decisión del DT.

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Cristiano fue a saludar a sus compañeros y aunque salió con bronca interna, terminó respetando la determinación de Roberto Martínez.

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Cuando Cristiano salió del partido el juego estaba 1-1 y todo se aprestaba para irse a tiempos extras, hasta que cayó el gol de Gonçalo Ramos al minuto 94.

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Cristiano usó una camiseta con el número 21 de su compañero, fallecido, Diogo Jota. Agradeció a los aficionados que estuvieron apoyando.

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Así fue el offside que le pitaron a Cristiano Ronaldo, esto previo al 1-1 que anotó de penal.

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En tanto, este fue el offside que sancionaron para Croacia, el primero de los dos goles que no subieron al marcador.

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Sobre el fin del juego se anuló un segundo gol para Croacia. Matanović cabecea, el balón le cae a Gvardiol que da el pase y su compañero termina marcando. El tanto no subió al marcador.

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Todo el plantel de Portugal fue a saludar a Luka Modric tras concluir el encuentro, el volante disputó su último juego con su país en Copas del Mundo.

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