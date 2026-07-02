Bronca de Cristiano al salir, VAR protagonista y milagro de Portugal ante Croacia

Estas fueron las mejores imágenes que no se vieron en TV durante el Portugal vs Croacia. Bronca de Cristiano Ronaldo al salir, VAR protagonista y milagro de los lusos ante los croatas.
Portugal derrotó 2-1 a Croacia en 16avos de final de la Copa del Mundo. Este fue el último partido de Luka Modric con su selección.
Cristiano Ronaldo salió de titular y marcó el 1-1 de penal, también salió en el ocaso del encuentro.
Aunque marcó de penal, CR7 tuvo un partido bastante discreto en la clasificación de su equipo a la siguiente ronda.
Fue al minuto 68 cuando anotó de penal al hacer su lanzamiento al centro del portero Livakovic.
Al 81 se dio una sorpresa cuando Roberto Martínez decidió sacar a Cristiano Ronaldo y meter a Ruben Neves.
Cristiano salió con bronca interna porque quería seguir jugando en busca de aportar a Portugal, pero terminó respetando la decisión del DT.
Cristiano fue a saludar a sus compañeros y aunque salió con bronca interna, terminó respetando la determinación de Roberto Martínez.
Cuando Cristiano salió del partido el juego estaba 1-1 y todo se aprestaba para irse a tiempos extras, hasta que cayó el gol de Gonçalo Ramos al minuto 94.
Cristiano usó una camiseta con el número 21 de su compañero, fallecido, Diogo Jota. Agradeció a los aficionados que estuvieron apoyando.
Así fue el offside que le pitaron a Cristiano Ronaldo, esto previo al 1-1 que anotó de penal.
En tanto, este fue el offside que sancionaron para Croacia, el primero de los dos goles que no subieron al marcador.
Sobre el fin del juego se anuló un segundo gol para Croacia. Matanović cabecea, el balón le cae a Gvardiol que da el pase y su compañero termina marcando. El tanto no subió al marcador.
Todo el plantel de Portugal fue a saludar a Luka Modric tras concluir el encuentro, el volante disputó su último juego con su país en Copas del Mundo.