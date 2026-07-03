Con gas lacrimógeno y chorros de agua desalojan protestas por aumento a tasa municipal en El Progreso

La Policía Nacional desalojó este viernes a manifestantes que bloqueaban la carretera en El Progreso, Yoro, en protesta contra el aumento del 300 % a la tasa municipal vial. Los manifestantes exigen al alcalde Alexander López la derogación de la medida vigente desde el 1 de julio.
Agentes de la Policía Nacional desalojaron a los manifestantes que bloqueaban la carretera en El Progreso, Yoro, quitando parte de las piedras, llantas y madera colocada sobre la vía.
Protestantes mantienen cerrado el paso vehicular desde tempranas horas de este viernes en rechazo al aumento del 300 % a la tasa municipal impuesta en El Progreso.
Fuerte congestionamiento se registra en la zona debido al bloqueo en los accesos principales donde nadie puede salir o entrar a El Progreso.
Miembros de la Policía Nacional formaron cordón para iniciar el desalojo de los manifestantesy retirar escombros de la vía.
El uso de gas lacrimógeno marcó el inicio del operativo de despeje de la vía en El Progreso, Yoro, que los manifestantes rehusaban desalojar.
Momentos de tensión se viven durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes.
Tanquetas de agua son utilizadas para dispersar a los grupos que mantenían la protesta.
Transportistas y pobladores intentaron resistir el avance de las fuerzas de seguridad que buscan librar la vía tras varias horas de toma.
El bloqueo afectó las rutas hacia los municipios de Tela y Santa Rita, colapsando la zona.
Manifestantes exigen la derogación de la tasa municipal vial vigente desde el 1 de julio por considerarla excesiva.
La Alcaldía de El Progreso, dirigida por Aleander López, es señalada por los protestantes como responsable del incremento.
Grupos de taxistas, comerciantes y otros sectores transportitas de El Progreso, Yoro, participan en la protesta contra la medida municipal.
La Policía avanzó con el desalojo entre humo de gas lacrimógeno durante el operativo este mediodía.
Vehículos han estado varados por el cierre de la carretera durante la manifestación registrada este viernes.
La tensión escaló por momentos en medio del intento de restablecer el tránsito vehicular en la carretera.