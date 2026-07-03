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Con gas lacrimógeno y chorros de agua desalojan protestas por aumento a tasa municipal en El Progreso

El operativo incluyó el uso de gas lacrimógeno y tanquetas de agua, mientras se registraron momentos de alta tensión y enfrentamientos entre agentes y protestantes.

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 10:24
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La Policía Nacional desalojó este viernes a manifestantes que bloqueaban la carretera en El Progreso, Yoro, en protesta contra el aumento del 300 % a la tasa municipal vial. Los manifestantes exigen al alcalde Alexander López la derogación de la medida vigente desde el 1 de julio.

 Fotos: Neptalí Romero/EL HERALDO.
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Agentes de la Policía Nacional desalojaron a los manifestantes que bloqueaban la carretera en El Progreso, Yoro, quitando parte de las piedras, llantas y madera colocada sobre la vía.
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Protestantes mantienen cerrado el paso vehicular desde tempranas horas de este viernes en rechazo al aumento del 300 % a la tasa municipal impuesta en El Progreso.
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Fuerte congestionamiento se registra en la zona debido al bloqueo en los accesos principales donde nadie puede salir o entrar a El Progreso.
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Miembros de la Policía Nacional formaron cordón para iniciar el desalojo de los manifestantesy retirar escombros de la vía.
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El uso de gas lacrimógeno marcó el inicio del operativo de despeje de la vía en El Progreso, Yoro, que los manifestantes rehusaban desalojar.
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Momentos de tensión se viven durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes.
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Tanquetas de agua son utilizadas para dispersar a los grupos que mantenían la protesta.

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Transportistas y pobladores intentaron resistir el avance de las fuerzas de seguridad que buscan librar la vía tras varias horas de toma.
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El bloqueo afectó las rutas hacia los municipios de Tela y Santa Rita, colapsando la zona.
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Manifestantes exigen la derogación de la tasa municipal vial vigente desde el 1 de julio por considerarla excesiva.

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La Alcaldía de El Progreso, dirigida por Aleander López, es señalada por los protestantes como responsable del incremento.
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Grupos de taxistas, comerciantes y otros sectores transportitas de El Progreso, Yoro, participan en la protesta contra la medida municipal.

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La Policía avanzó con el desalojo entre humo de gas lacrimógeno durante el operativo este mediodía.
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Vehículos han estado varados por el cierre de la carretera durante la manifestación registrada este viernes.
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La tensión escaló por momentos en medio del intento de restablecer el tránsito vehicular en la carretera.
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