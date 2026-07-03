"Se fue mi ídolo, mi vida": El desgarrador mensaje de Ronal, hijo de Arístides Aceituno

"Se fue mi ídolo, mi ejemplo, mi vida. Hoy mi corazón está hecho pedazos por tu partida". Así inicia diciendo la reciente publicación del periodista gráfico Ronal Aceituno, hijo del periodista Arístides Luis Aceituno, quien falleció a sus 67 años, en un hospital de la capital el reciente jueves 2 de julio tras someterse a una cirugía para extirparle un tumor cerebral.
"Luchamos contigo hasta el final, con toda la fe, el amor y la esperanza de verte salir adelante, pero Dios tenía otros propósitos para ti", continúa diciendo el mensaje compartido por Ronal a través de su perfil de Facebook.
En su mensaje, el joven también agradeció el legado que le dejó Arístides como padre y como profesional. "Gracias por cada enseñanza, por cada sacrificio y por el inmenso amor que nos diste. Tu legado vivirá siempre en nosotros y jamás dejaremos de honrar tu memoria".
"Descansa en paz, papá. Siempre vivirás en mi corazón. Te amaré por toda la eternidad", cierra Ronal en el texto que acompañó con una fotografía de su padre en vida, arrodillado frente a un altar religioso, un momento que guardaron y que atesorarán tras la partida del periodista hondureño.
Arístides Aceituno, el fundador de Hondudiario,com murió la noche del 2 de julio en un centro asistencial, luego de una intervención quirúrgica.
Según relató Víctor Montecinos, amigo y socio del comunicador durante casi tres décadas, el padecimiento de Aceituno se remontaba hace unos ocho años atrás, cuando comenzó a experimentar vértigos que afectaban su movilidad.
"Este año, hace como dos meses, hizo una tomografía y le detectaron un tumor debajo del cerebelo, ya de 3 centímetros, por lo que procedieron con urgencia, con la anuencia de él y de su familia, a practicar la operación el sábado pasado", detalló Montecinos sobre el fallecimiento de su amigo.
Aceituno fundó Hondudiario.com en 2023, marcando el inicio de la era del periodismo digital en Honduras.
Pero antes de la fundación del medio digital en mención, el periodista forjó experiencias profesionales en medios como La Prensa y Diario Tiempo durante varios años.
Arístides también se desempeñó como asesor y ha mantenido cercanías con funcionarios políticos como el actual mandatario de Honduras, Nasry Asfura, quien es el padrino de una de sus hijas.
Para el Día del Periodista Hondureño, Aceituno fue galardonado por el Congreso Nacional, en honor a su destacada trayectoria en el periodismo.
La partida de Arístides Aceituno ha generado muchísimas muestras de pesar dentro del gremio periodístico y otros sectores de la sociedad hondureña, que se sumaron a mensajes en redes como el de su hijo para despedir al pionero del periodismo digital.
El cuerpo del reconocido periodista está siendo velado este viernes 3 de julio en Funeraria La Auxiliadora, ubicada en el bulevar Suyapa de la capital, donde familiares, amigos y colegas le rinden homenaje entre flores y recuerdos, previo al último adiós.
Tras concluir los actos fúnebres en la capital, los restos de Arístides Aceituno serán trasladados al Cementerio Jardines de Paz Suyapa, en Tegucigalpa, donde recibirá sepultura.