¿Dónde será el velorio del periodista hondureño Arístides Aceituno tras su fallecimiento?

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo del licenciado en periodismo, Arístides Aceituno, será velado este viernes 3 de julio en la Iglesia Parroquial María Auxiliadora, en Tegucigalpa, donde familiares, amigos y colegas del periodismo hondureño podrán despedirlo tras su fallecimiento a los 67 años.

Las honras fúnebres iniciarán a partir de la 1:30 de la madrugada y se extenderán durante todo el día, según informaron personas cercanas a la familia.

Aceituno, reconocido periodista hondureño y fundador del medio digital Hondudiario.com, falleció luego de someterse a una delicada cirugía en un centro asistencial privado, en la que le sería extirpado un tumor en la cabeza.

Su muerte dejó un vacío el gremio periodístico, donde es recordado por su amplia trayectoria profesional, su paso por Diario Tiempo y su papel como pionero del periodismo digital en Honduras.