¿Dónde será el velorio del periodista hondureño Arístides Aceituno tras su fallecimiento?

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo del licenciado en periodismo, Arístides Aceituno, será velado este viernes 3 de julio en la Iglesia Parroquial María Auxiliadora, en Tegucigalpa, donde familiares, amigos y colegas del periodismo hondureño podrán despedirlo tras su fallecimiento a los 67 años.
Las honras fúnebres iniciarán a partir de la 1:30 de la madrugada y se extenderán durante todo el día, según informaron personas cercanas a la familia.
Aceituno, reconocido periodista hondureño y fundador del medio digital Hondudiario.com, falleció luego de someterse a una delicada cirugía en un centro asistencial privado, en la que le sería extirpado un tumor en la cabeza.
Su muerte dejó un vacío el gremio periodístico, donde es recordado por su amplia trayectoria profesional, su paso por Diario Tiempo y su papel como pionero del periodismo digital en Honduras.
Además de su labor en los medios, Aceituno se desempeñaba como asesor y mantenía cercanía con figuras políticas del país, entre ellas el presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura, quien es padrino de una de sus hijas menores.
La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su socio, Víctor Montecinos, quien expresó su pesar y lo despidió como “compañero de siempre, hermano, colega y socio”.
El periodista fue reconocido en vida por su trayectoria, incluyendo un homenaje del Congreso Nacional durante el Día del Periodista, donde se destacó su aporte a la comunicación en el país.