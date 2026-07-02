Zonas de Honduras en las que habrá cortes de energía este viernes 3 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía programados para este viernes 3 de julio en algunas zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, La Paz, Intibucá y Comayagua.

Según la empresa energética, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

A continuación el listado de lugares que no tendrán luz durante varias horas este viernes 3 de julio.