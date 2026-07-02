Zonas de Honduras en las que habrá cortes de energía este viernes 3 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó a través de sus canales oficiales que habrá cortes de energía programados para este viernes 3 de julio en algunas zonas del Distrito Central, San Pedro Sula, La Paz, Intibucá y Comayagua.
Según la empresa energética, la interrupción del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.
A continuación el listado de lugares que no tendrán luz durante varias horas este viernes 3 de julio.
Distrito Central, F.M: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Aldea Jutiapa, La Tigra, El Rosario, Los Planes y zonas aledañas.
San Pedro Sula: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Barrio Guadalupe (Oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (PLISA), Molino Harinero Sula.
Colonia Tara, colonia Colvisula, colonia Los Zorzales, colonia Los Álamos, res. Villas Matilda, res. El Barrial, colonia Villas San Antonio, Edificio Igvanas Tara, Telesistema Hondureño, UTH, INJUPEMP, Altia, Altara, UNITEC, Extractores Fuentes.
Colonia Río Blanco, Supermercado Colonial #2, Ferretería Monterroso, bulevar del Norte, Boquitas Fiesta, Boquitas Tropical, colonia Prieto, aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, INVEMA, Escuela Happy Days, Delicias del Norte.
Condominios Panorama, colonia Rancho El Coco, residencial Bosques del Merendón, colonia Los Cedros, residencial Villa Alta, residencial Jucana, residencial La Foresta, residencial Bugambilia, residencial Veranda, residencial Brisas del Merendón, residencial Merendon Hills, colonia Villas Mackay, colonia Ethasa, residencial Nova, Armenta, residencial Villa Real, residencial Puerta del Sol, Condominios Tribeca, Condominios Capri, Fontana La Arboleda, residencial Casa Maya II, residencial Jardines del Merendón, Apartamento Gemelli, residencial Valle Encantado, residencial Ciudad Maya, residencial Lomas del Pedregal, residencial Portofino Hill, residencial Jaraguá, Escuela Bilingüe Santa María del Valle, Caobas Café, Plaza de Willy, Escuela Metropolitana, EMECO, Postes de Honduras, DIPROCON, Iglesia El Shadai.
La Paz, Intibucá y Comayagua: de 8:15 a.m. a 2:15 p.m.
De la Generación Puringla Sazagua: barrio Suyapita, barrio Santa Marta, barrio San Miguel, colonia Antonio Mata, colonia Los Militares, El Socorro, Jesús de Otoro, Meambar, La Trinidad, Agua Dulce, Cerro Blanco, Santa Cruz del Dulce, La Laguna, Santa Rita de los Imposibles, El Porvenir, Balibrea, San Isidro, Masaguara, Quiraguira, Maye, San Jerónimo, San Isidro, Intibucá, San Francisco, Los Alpes, Hospital Evangélico, Centro de Salud Gustavo Boquín, Clínica Privada El Carmen, La Germania, Aguas del Padre, Buenas Casas, parte del centro de Siguatepeque, barrio El Carmen, aldea En Rincón, La Danta, San Ignacio, Quebrada Honda, barrio Plan del Zapote, res. Lomas del Real, El Birichiche.
En ese sentido, la ENEE insta a la población a tomar medidas necesarias como desconectar los aparatos electrodomésticos para evitar que se dañen.