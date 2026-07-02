¿Qué entrenadores renunciaron o han sido despedidos en el Mundial 2026?

¿Mucha exigencia o salidas justificadas?... Esa pregunta se responde con la presión sufrida por cada una de las selecciones participantes del Mundial 2026, conscientes de que están representando a todo un país.
El primero en caer fue Sabri Lamouchi, entrenador de Túnez, apartado de su cargo después de ser goleado por un contundente marcador de 5-1 ante Suecia, siendo sustituido por Hervé Renard, que tampoco recondujo el barco, despidiéndose en la Fase de Grupos.
Tras su vergonzosa derrota ante Sudáfrica, catalogada así por la población de Corea del Sur, Myung-bo Hong fue despedido luego de no poder superar la primera ronda.
Mismo desenlace para Miroslav Koubek, que sumó uno de nueve puntos dirigiendo a Chequia, siendo de las pocas selecciones europeas eliminadas en la Fase de Grupos.
Escocia regresaba a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y confiaban en que este año si lograrían avanzar más allá de la Fase de Grupos, pero lejos de esa realidad, los escoceses se regresaron a casa sin clasificación ni entrenador con la salida de Stephen Clarke.
Marcelo Bielsa es un caso aparte, ya que al entrenador argentino se le acababa el contrato una vez finalizará la participación de Uruguay en el Mundial 2026, convirtiéndose en el quinto DT en dejar vacante su puesto antes de iniciar los 16avos de final.
Una vez iniciadas las rondas de eliminación directa, el primer entrenador que no aguantó el golpe de la derrota fue Ronald Koeman, técnico de Países Bajos, que tras caer derrotado ante Marruecos, presentó su renuncia con un posteo en redes sociales.
El último entrenador en decir adiós es Sebastián Beccacece, que tras la eliminación de Ecuador en manos de México, dijo: "No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y por eso, por la responsabilidad que conlleva, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”.
Y tras una de las remontadas más memorables en la historia de los mundiales, Bélgica provocó que Pape Gueye, estrella de Senegal, explotara las redes sociales, asegurando que mientras este cuerpo técnico se mantenga al mando de la selección africana (encabezado por Pape Thiaw), él no volverá a vestir la camiseta de su país.
Siete de 48 selecciones han despedido o su entrenador a renunciado en el Mundial 2026 y, con gran parte de las fases eliminatorias por delante, esa cifra promete seguir aumentando.