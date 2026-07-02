¿Qué entrenadores renunciaron o han sido despedidos en el Mundial 2026?

El último entrenador en decir adiós es Sebastián Beccacece, que tras la eliminación de Ecuador en manos de México, dijo: "No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y por eso, por la responsabilidad que conlleva, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador”.