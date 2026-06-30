En 12.48% incrementa la tarifa eléctrica para el tercer trimestre 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Un impacto directo en las finanzas tendrá el nuevo ajuste a la tarifa eléctrica para los más de 2.1 millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A partir de este miércoles el costo de la energía se elevará en 12.48% al entrar en vigencia el nuevo pliego tarifario para julio, agosto y septiembre de 2026.

El porcentaje determinado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) es equivalente a 66 centavos y el valor promedio del kilovatio hora (kVh) consumido durante el tercer trimestre por los abonados de la estatal será de 5.98 lempiras.

Desde inicios de este año la tarifa eléctrica se ha mantenido en ascenso, por lo que para el primer trimestre se aplicó un ajuste del 4.11%, es decir 19 centavos.

Mientras que una variación de 51 centavos tuvo el costo de la energía para el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio pasado.

El alza acumulada a la tarifa eléctrica alcanzará 27.08% que implica 1.36 lempiras hasta finales de septiembre.

EL HERALDO informó que el incremento tarifario en vigor fue similar al que se aplicó para el tercer trimestre de 2024, en específico de 15.23%.