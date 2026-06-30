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En 12.48% incrementa la tarifa eléctrica para el tercer trimestre 2026

El costo del servicio que presta la ENEE acumula un alza de 27.08% en lo que va de este año equivalente a 1.36 lempiras

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 18:02
En 12.48% incrementa la tarifa eléctrica para el tercer trimestre 2026

Varios factores inciden en el cálculo de la tarifa eléctrica y no solo el costo de los refinados del petróleo para producir energía.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un impacto directo en las finanzas tendrá el nuevo ajuste a la tarifa eléctrica para los más de 2.1 millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

A partir de este miércoles el costo de la energía se elevará en 12.48% al entrar en vigencia el nuevo pliego tarifario para julio, agosto y septiembre de 2026.

El porcentaje determinado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) es equivalente a 66 centavos y el valor promedio del kilovatio hora (kVh) consumido durante el tercer trimestre por los abonados de la estatal será de 5.98 lempiras.

Desde inicios de este año la tarifa eléctrica se ha mantenido en ascenso, por lo que para el primer trimestre se aplicó un ajuste del 4.11%, es decir 19 centavos.

Mientras que una variación de 51 centavos tuvo el costo de la energía para el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio pasado.

El alza acumulada a la tarifa eléctrica alcanzará 27.08% que implica 1.36 lempiras hasta finales de septiembre.

EL HERALDO informó que el incremento tarifario en vigor fue similar al que se aplicó para el tercer trimestre de 2024, en específico de 15.23%.

Clientela de la ENEE sumó más de 2.1 millones de usuarios a abril 2026

Niveles

“Durante el período, el sistema registró consistentemente niveles altos de demanda y por consiguiente mayor requerimiento de generación de energía térmica a precios altos, lo que incrementó las compras de potencia y energía por parte de ENEE para abastecer el consumo nacional”, subraya el comunicado oficial.

De su lado, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, exhortó a que “hacemos la petición a Nasry Asfura que cualquier devolución que saque la CREE se aplique diferenciado porque este aumento golpeará fuertemente el bolsillo de los hondureños”.

Otro que coincide con esta postura es el experto en materia energética, Dante Mossi que consideró que el órgano desconcentrado puede aminorar el impacto del ajuste tarifario.

“Previendo que hay precios hacia la baja (del petróleo) la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica puede suavizar el ajuste, no subiéndolo todo”, indicó a EL HERALDO.

¿Cuántos clientes de la ENEE serán beneficiados con nuevos subsidios?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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