¿De cuánto sería el ajuste tarifario para el tercer trimestre de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- El efecto de los históricos precios del petróleo se verá reflejado en el costo de la energía durante julio, agosto y septiembre de 2026.

Para el tercer trimestre de este año el ajuste a la tarifa eléctrica oscilaría entre el 10% y 15%, coincidieron analistas consultados por EL HERALDO.

Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anunciarán el próximo martes el nuevo pliego tarifario que tendrá un impacto directo en los más de 2.1 millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El experto en temas energéticos, Dante Mossi, mencionó a este rotativo que “Honduras consume más o menos el 40% de su energía generada por carburantes, la parte barata es el búnker y en estos tres meses que han pasado hemos tenido precios 40% y 50% arriba de su costo normal, pero el aumento (a la tarifa eléctrica) va a ser significativo”.

“Se estima que puede ser de 10% al 15% el ajuste, aunque previendo que hay precios hacia la baja la CREE puede suavizar el ajuste”, destacó.

Para el segundo trimestre de 2026 se autorizó un incremento del 10.49% a la tarifa eléctrica, representando una variación de 51 centavos, por lo que el valor promedio del kilovatio hora (kVh) pasó a 5.32 lempiras.

Mientras que el alza acumulada al pliego tarifario hasta mitad de este año ascendió a 14.6% equivalente a 70 centavos.