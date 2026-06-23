Por difundir pornografía infantil capturan a un hombre en El Trapiche, Choluteca

Choluteca, Honduras.- Por difundir y distribuir material audiovisual y fotográfico sobre pornografía infantil, un hombre fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El arresto se llevó a cabo en la aldea El Trapiche, jurisdicción del municipio de Choluteca, luego de una exhaustiva investigación por parte de la DPI, durante un año.
El detenido responde al nombre de Arbin Manuel Galeas Rodríguez, de 40 años de edad, perito mercantil de profesión, con domicilio en la aldea El Trapiche, de dónde es originario.
Las investigaciones que concluyeron con la aprehensión fueron realizadas por la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), adscrita a la DPI e iniciaron desde el año 2025.
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De acuerdo con el informe técnico de los investigadores, y mediante avanzados procesos de análisis forense digital, lograron constatar que el detenido almacenaba en sus dispositivos una gran cantidad de archivos con contenido sexualmente explícito, que involucraba a menores de edad.
Asimismo, las indagaciones determinaron que el sujeto utilizaba de forma activa aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, para contactar a terceras personas, entablar conversaciones de índole sexual y distribuir videos y fotografías sobre pornografía infantil.
Sobre Galeas Rodríguez pendía una orden de captura emitida el pasado 18 de junio de 2026, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula. Es acusados del delito de utilización de pornografía infantil agravada, en perjuicio de varios niños y niñas.
Al momento de la detención, los agentes procedieron al decomiso de un teléfono celular de alta gama, el cual será sometido a las pericias correspondientes para robustecer el expediente probatorio.
La DPI mantiene activa una línea de investigación trasnacional, ya que se ha detectado el involucramiento de personas en el extranjero que formaban parte de la red de difusión y distribución de este material.
El detenido y las evidencias recolectadas serán puestos de inmediato a la disposición de las autoridades judiciales competentes para que se continúe con el proceso legal que la ley estipula.