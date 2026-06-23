Por difundir pornografía infantil capturan a un hombre en El Trapiche, Choluteca

Choluteca, Honduras.- Por difundir y distribuir material audiovisual y fotográfico sobre pornografía infantil, un hombre fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El arresto se llevó a cabo en la aldea El Trapiche, jurisdicción del municipio de Choluteca, luego de una exhaustiva investigación por parte de la DPI, durante un año.

El detenido responde al nombre de Arbin Manuel Galeas Rodríguez, de 40 años de edad, perito mercantil de profesión, con domicilio en la aldea El Trapiche, de dónde es originario.

Las investigaciones que concluyeron con la aprehensión fueron realizadas por la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), adscrita a la DPI e iniciaron desde el año 2025.