UNAH advierte que denunciará a quienes abandonen animales dentro del campus

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió que remitirá a las autoridades correspondientes los casos de personas que abandonen perros u otros animales dentro del campus. La advertencia se realizó luego de que se detectaran nuevos casos que ponen en riesgo tanto a los animales como a la comunidad universitaria. La institución aclaró que sus instalaciones no funcionan como refugio ni centro de resguardo animal, por lo que pidió a estudiantes, empleados y personas externas no trasladar mascotas en condición de calle al campus.

La advertencia fue emitida por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), a través del Programa de Voluntariado Universitario, después de que se reportaran nuevos casos de abandono dentro de las instalaciones. Uno de los casos recientes fue documentado por Patitas UNAH, organización integrada por estudiantes que se dedica al rescate de animales, que encontró a un perro abandonado dentro del campus. Según la organización, el animal tuvo que ser amarrado por personal de seguridad para evitar que provocara un accidente, una situación que volvió a poner sobre la mesa el problema del abandono de mascotas en la universidad. Patitas UNAH señaló que actualmente no cuenta con espacio suficiente para albergar a los animales que son abandonados y que los estudiantes también enfrentan dificultades para cubrir los gastos veterinarios de los casos que ya atienden. La organización advirtió además que dejar animales dentro del campus puede exponerlos a atropellamientos, maltrato, peleas y enfrentamientos con la fauna del lugar, por lo que consideró que abandonarlos no representa una solución para quienes buscan deshacerse de ellos.