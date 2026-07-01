Policía Municipal rescata a 13 perros abandonados frente un contenedor de basura

Tegucigalpa, Honduras.- El abandono de 13 perros frente a un contenedor de basura en la Residencial Honduras movilizó a la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la Policía Municipal, que rescató a los caninos y los trasladó a un albergue.

Los animales fueron encontrados amarrados a un poste, sin resguardo y expuestos a las condiciones del clima. Tras recibir la denuncia, los agentes acudieron al lugar y realizaron el decomiso para garantizar su bienestar.

"Según la información que tenemos, los perritos fueron abandonados por sus dueños. Eran personas de la tercera edad que alquilaban una vivienda en Residencial Honduras y, al ser desalojados, no encontraron dónde llevarlos", explicó José Esperanza, vocero de la Policía Municipal.

De acuerdo con las autoridades municipales, los propietarios se vieron obligados a abandonar a los animales debido a la falta de un sitio donde mantenerlos, aunque lamentaron la situación que enfrentaron.

"Los 13 perros fueron decomisados alrededor de las 10:00 de la noche (del 30 de junio) por la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la Policía Municipal y trasladados a un albergue, donde actualmente reciben los cuidados necesarios", agregó Esperanza.

Los caninos permanecerán bajo resguardo mientras reciben alimentación, atención veterinaria y seguimiento para garantizar que recuperen su estado de salud y puedan aspirar a una mejor calidad de vida.