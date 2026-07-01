Policía Municipal rescata a 13 perros abandonados frente un contenedor de basura

Tegucigalpa, Honduras.- El abandono de 13 perros frente a un contenedor de basura en la Residencial Honduras movilizó a la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la Policía Municipal, que rescató a los caninos y los trasladó a un albergue.
Los animales fueron encontrados amarrados a un poste, sin resguardo y expuestos a las condiciones del clima. Tras recibir la denuncia, los agentes acudieron al lugar y realizaron el decomiso para garantizar su bienestar.
"Según la información que tenemos, los perritos fueron abandonados por sus dueños. Eran personas de la tercera edad que alquilaban una vivienda en Residencial Honduras y, al ser desalojados, no encontraron dónde llevarlos", explicó José Esperanza, vocero de la Policía Municipal.
De acuerdo con las autoridades municipales, los propietarios se vieron obligados a abandonar a los animales debido a la falta de un sitio donde mantenerlos, aunque lamentaron la situación que enfrentaron.
"Los 13 perros fueron decomisados alrededor de las 10:00 de la noche (del 30 de junio) por la Unidad de Protección y Bienestar Animal de la Policía Municipal y trasladados a un albergue, donde actualmente reciben los cuidados necesarios", agregó Esperanza.
Los caninos permanecerán bajo resguardo mientras reciben alimentación, atención veterinaria y seguimiento para garantizar que recuperen su estado de salud y puedan aspirar a una mejor calidad de vida.
"En estos momentos están siendo cuidados en un albergue para poder brindarles una mejor calidad de vida, mientras se determina el procedimiento que corresponde para cada uno de ellos", indicó el vocero.
Las autoridades recordaron que la legislación hondureña contempla sanciones para quienes abandonen animales, aunque señalaron que cada caso debe analizarse de manera particular para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
"El abandono conlleva sanciones conforme a la Ley de Protección Animal, pero aquí es importante analizar que hay acciones que no son voluntarias y, en este caso, los dueños también lamentan lo sucedido", manifestó Esperanza.
La Policía Municipal informó que continuará dando seguimiento al caso y evaluará la situación de los propietarios para determinar si corresponde aplicar las medidas establecidas en la normativa vigente.
"Al verse acechados por la situación, no pudieron conseguir otro lugar donde llevar a los perritos y por eso fueron dejados de esta manera", concluyó el vocero.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para buscar apoyo de instituciones y organizaciones de protección animal antes de abandonar una mascota, con el fin de evitar poner en riesgo su bienestar y garantizar soluciones responsables.