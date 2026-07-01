Danny Glover, actor de "Arma mortal", confirma que tiene alzhéimer

California, Estados Unidos.- Danny Glover, el actor que dio vida al detective Roger Murtaugh en la saga "Arma mortal", confirmó recientemente que padece de alzheimer desde 2022. El interprete, de 79 años, aseguró que el diagnóstico llegó poco después de recibir el Oscar honorífico Jean Hersholt, un reconocimiento que la Academia le entregó en enero de 2022 por su trayectoria como activista social y defensor de los derechos humanos. Durante la charla con Today, Glover mostró el trofeo en su casa y bromeó sobre el momento en que se enteró que lo recibiría. "Puedo vivir con esto, en cierto sentido", expresó el actor frente a las cámaras. "Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán", agregó, refiriéndose al deterioro progresivo que provoca la enfermedad en la memoria, el habla y el movimiento.

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El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo sin cura conocida que afecta gradualmente las funciones cognitivas. Según datos de la Alzheimer's Association citados durante la entrevista, más de siete millones de estadounidenses mayores de 65 años conviven actualmente con esta condición, y las personas afroamericanas tienen el doble de probabilidades de desarrollarla en comparación con las personas blancas.

Glover llegó al encuentro acompañado por su familia, incluida su hija Mandisa, quien también participó del segmento. Ella explicó los motivos detrás de la decisión de hacer pública la noticia. "Es realmente importante que él tenga el control de su propia narrativa, de la historia de su propia vida", dijo. "Ese es el momento adecuado. ¿Qué mejor momento que ahora para que hable por sí mismo?". La hija del actor añadió que ocultar la situación no era una opción para la familia. "No quiero ser una persona deshonesta y decir 'ah, sí, todo está bien, todo está genial'", señaló, en referencia al estigma que suele rodear los diagnósticos de esta enfermedad. Pese al avance de la condición, el actor se mantiene activo. Continúa asistiendo a eventos públicos en su comunidad de San Francisco y, según relató en la entrevista, sigue las recomendaciones de la Alzheimer's Association para cuidar su salud, entre ellas mantenerse en movimiento físico, controlar la presión arterial, dormir adecuadamente y sostener sus vínculos sociales. Glover se convirtió en una figura reconocida internacionalmente en la década de 1980 gracias a la franquicia "Arma mortal", donde compartió pantalla con Mel Gibson.

Su filmografía también incluye títulos como "El color púrpura", "Lugares en el corazón", "Depredador 2" y Dreamgirls. Su aparición más reciente en cine fue en las producciones independientes American Dreamer y Press Play, ambas de 2022, mientras que en 2023 interpretó a Santa Claus en la película para televisión The Naughty Nine.