Mel Gibson: 70 años, 9 hijos, dos Oscar y el polémico título que le dio Donald Trump

La anécdota más impactante de este título se produjo cuando un rayo cayó mientras rodaban la escena de Jesús en el Sermón del Monte, donde se proclaman las Bienaventuranzas. En una entrevista en Fox News, Jim Caviezel contó las secuelas que le produjo este accidente, por las que tuvo que someterse a dos cirugías cardíacas. Esto fue lo más grave, aunque un rodaje como "La pasión de Cristo", de carácter tan descarnado, ocasionó al actor lesiones y diversas cicatrices. No en vano, arrastró una cruz de madera de más de 70 kilos y, aunque con protecciones, los azotes recibidos llegaron en ocasiones a lastimarle.