Presidente de Cabo Verde sorprende a Messi y anuncia el regalo que le dará en pleno Mundial

El Mundial nos da una historia más que resaltar y ahora involucra al presidente de Cabo Verde con Lionel Messi. Argentinos y africanos se medirán este viernes en 16avos de final de la Copa del Mundo y el presidente de Cabo sorprendió con el regalo que le tiene preparado al 10.
Cabo Verde, la 'Cenicienta' del Mundial 2026, se medirá este viernes ante la Argentina de Leo Messi en Miami e intentará seguir escribiendo historia.
En la antesala del encuentro, el presidente de Cabo Verde, José María Neves, reveló que buscará entregarle a Messi un obsequio.
Se trata de una camiseta oficial del combinado caborverdiano con el número 10 y el apellido de Messi en la espalda.
"Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo", declaró Neves en charla con el reportero argentino Emiliano Nunia.
Según el presidente, el obsequio será gestionado a través de la propia selección africana para que llegue a manos del futbolista.
El reconocimiento refleja la popularidad que tiene Leo en el archipiélago atlántico. "Messi es un gran ídolo. Es un jugador muy respetado en Cabo Verde. Para muchos caboverdianos es uno de los mejores del mundo", sostuvo Neves.
"Voy a hacer todo para que nuestra selección le entregue una camiseta con el número 10 de Messi y así homenajearlo como uno de los mejores jugadores del mundo", sostuvo.
A su vez, el presidente de Cabo Verde declaró que "vamos a ganar por 1-0", en relación al partido de 16avos de final de este viernes.
El combinado africano ha sido una de las revelaciones de la Copa del Mundo luego de superar una fase de grupos en la que compartió zona con Selección de Uruguay, Selección de España y Selección de Arabia Saudita.