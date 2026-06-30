Tabla de goleadores del Mundial United 2026: Mbappé mete presión a Messi

Gran número de futbolistas se han estrenado como goleadores en el Mundial United 2026, por su parte Kylian Mbappé y Lionel Messi están la cima de esta tabla
La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, que se otorga al máximo goleador del certamen, comenzó a tomar forma y varios futbolistas ya se posicionan entre los máximos anotadores del torneo.
Las principales figuras buscan sacar ventaja en una de las disputas individuales más prestigiosas de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.
Con tres goles está el alemán Deniz Undav que ya no podrá seguir sumando por la eliminación de su país.
Johan Manzambi tiene tres tantos con la selección de Suiza y podría sumar más en el choque de dieciseisavos contra Argelia.
Ousmane Dembélé le hizo tres a Noruega y también llegó a los cuatro tanto en este Mundial 2026 con la selección de Francia
Ismaila Sarr, el delantero de la selección de Senegal ya llegó a cifra de tres goles en este Mundial 2026 y podría subir cuando se midan ante Bélgica.
Detrás se coloca Vinicius Jr, que tiene cuatro dianas con la selección de Brasil que comanda Carlo Ancelotti.
Con un nuevo festejo, esta vez ante Costa de Marfil, Erling Haaland alcanzó los cinco y es el escolta del rosarino y del francés.
Con los dobletes ante Senegal, Irak y Suecia, el francés Kylian Mbappé igualó a Messi en seis dianas.
El capitán de la selección argentina alcanzó esa cifra gracias al triplete que marcó en la victoria por 3-0 ante Argelia, al doblete convertido frente a Austria en el triunfo por 2-0, con el que superó el récord de goleo en los Mundiales, y el tanto de tiro libre que firmó ante Jordania en el cierre del Grupo J.
En lo más alto de la tabla aparece Leo Messi con seis goles.