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Tabla de goleadores del Mundial United 2026: Mbappé mete presión a Messi

Gran número de futbolistas se han estrenado como goleadores en el Mundial United 2026, por su parte Kylian Mbappé y Lionel Messi están la cima de esta tabla

  • Actualizado: 30 de junio de 2026 a las 17:04
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Gran número de futbolistas se han estrenado como goleadores en el Mundial United 2026, por su parte Kylian Mbappé y Lionel Messi están la cima de esta tabla

 Fotos: EFE
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La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026, que se otorga al máximo goleador del certamen, comenzó a tomar forma y varios futbolistas ya se posicionan entre los máximos anotadores del torneo.

 Ángel Colmenares / EFE
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Las principales figuras buscan sacar ventaja en una de las disputas individuales más prestigiosas de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

 SARAH YENESEL / EFE
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Con tres goles está el alemán Deniz Undav que ya no podrá seguir sumando por la eliminación de su país.

EDUARDO LIMA / EFE
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Johan Manzambi tiene tres tantos con la selección de Suiza y podría sumar más en el choque de dieciseisavos contra Argelia.

 BOB FRID / EFE
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Ousmane Dembélé le hizo tres a Noruega y también llegó a los cuatro tanto en este Mundial 2026 con la selección de Francia

 Octavio Guzmán / EFE
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Ismaila Sarr, el delantero de la selección de Senegal ya llegó a cifra de tres goles en este Mundial 2026 y podría subir cuando se midan ante Bélgica.

 Bienvenido Velasco / EFE
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Detrás se coloca Vinicius Jr, que tiene cuatro dianas con la selección de Brasil que comanda Carlo Ancelotti.

Carlos Ramírez / EFE
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Con un nuevo festejo, esta vez ante Costa de Marfil, Erling Haaland alcanzó los cinco y es el escolta del rosarino y del francés.
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Con los dobletes ante Senegal, Irak y Suecia, el francés Kylian Mbappé igualó a Messi en seis dianas.

Ángel Colmenares / EFE
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Con un nuevo festejo, esta vez ante Costa de Marfil, Erling Haaland alcanzó los cinco y es el escolta del rosarino y del francés.

 SHAWN THEW / EFE
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El capitán de la selección argentina alcanzó esa cifra gracias al triplete que marcó en la victoria por 3-0 ante Argelia, al doblete convertido frente a Austria en el triunfo por 2-0, con el que superó el récord de goleo en los Mundiales, y el tanto de tiro libre que firmó ante Jordania en el cierre del Grupo J.

 ALBERT PENA / EFE
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En lo más alto de la tabla aparece Leo Messi con seis goles.

Mariscal / EFE
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