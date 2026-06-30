Mhoni Vidente elige quién será el ganador del México vs Ecuador en el Mundial: Adelanta tragedia

Se revela la impactante predicción de Mhoni Vidente previo al enfrentamiento entre México y Ecuador en dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La Selección de México enfrentará este martes a Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido que promete emociones y también ha estado rodeado de polémica en la previa del mismo.
En las últimas horas se ha desatado una preocupación en suelo azteca luego de la predicción de Mhoni Vidente, una famosa astróloga, tarotista y clarividente cubana radicada en México.
La reconocida astróloga aseguró que el Tricolor no logrará avanzar a los octavos de final. Según su lectura de las cartas, Ecuador sorprenderá a México y se quedará con el boleto a la siguiente ronda del torneo.
Mhoni Vidente afirmó que sus cartas no favorecen al conjunto dirigido por Javier Aguirre. Incluso reveló el marcador que, según su predicción, terminará reflejándose en el Estadio Azteca.
"No me salió la carta del Eclipse y esto me dice que México tendrá una derrota ante Ecuador. Veo un 2-0 a favor de Ecuador", expresó la vidente al compartir su pronóstico para el compromiso mundialista.
Pero su predicción no terminó ahí. También aseguró que la derrota mexicana provocaría una fuerte carga de energía negativa entre la afición, lo que, según ella, estaría relacionada con un fenómeno natural.
"Los mexicanos bajarán las vibras y eso generará un sismo que no será de gran magnitud, pero sí relevante", afirmó Mhoni Vidente, unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.
Mientras tanto, el ambiente alrededor del encuentro también se ha visto sacudido por una polémica ocurrida horas antes del partido entre ambas selecciones.
Durante la noche, un grupo de aficionados mexicanos llegó hasta el hotel de concentración de Ecuador para realizar una serenata con cánticos y bocinazos, buscando alterar el descanso de los futbolistas sudamericanos.
La situación provocó la reacción inmediata de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que presentó un reclamo formal ante la organización del Mundial por lo ocurrido en la previa del encuentro.
En el comunicado, la FEF aseguró que "este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de fútbol debería representar".
Además, el organismo expresó su deseo de que estos incidentes no afecten el desarrollo del espectáculo deportivo. "Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos", señaló.
La federación también pidió a las autoridades reforzar la seguridad para proteger a sus jugadores, cuerpo técnico e hinchas durante la jornada del compromiso mundialista.
El comunicado concluyó con un mensaje contundente hacia los responsables de la serenata. "Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas", advirtió la federación ecuatoriana.