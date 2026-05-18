Clínica veterinaria de la Alcaldía reporta 114 cirugías y miles de atenciones a mascotas

Tegucigalpa, Honduras. -La Clínica Veterinaria Municipal de la Alcaldía del Distrito Central reporta una alta demanda de atención en lo que va del año, con 2,858 mascotas atendidas y 114 cirugías realizadas desde el 25 de enero, según datos oficiales del centro asistencial.

El volumen de consultas refleja la creciente utilización de este servicio público veterinario por parte de capitalinos que buscan atención médica para sus animales de compañía, especialmente quienes enfrentan limitaciones económicas para acceder a servicios privados.

“En la administración de Juan Diego Zelaya se han atendido 2,858 pacientes, de los cuales 114 corresponden a cirugías”, informó Reyniery Aguilar, coordinador de la clínica.

Actualmente, el centro opera con cuatro médicos veterinarios, quienes atienden entre 30 y 50 mascotas por día, ofreciendo servicios como desparasitación, esterilización, cirugías, rayos X, exámenes de laboratorio y vacunación.

De acuerdo con Aguilar, la atención continúa brindándose por orden de llegada, desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, aunque el personal extiende su jornada en casos de emergencias o procedimientos quirúrgicos.

Uno de los casos recientes fue el de María Oliva, una vecina de la colonia Vegas del Country, quien caminó hasta la clínica llevando a su perrita “Lala” en una carreta, sin conocer con certeza el padecimiento del animal.

Tras la evaluación médica, el equipo veterinario detectó una posible ehrlichiosis canina, una enfermedad transmitida por garrapatas que puede provocar fiebre, letargo y complicaciones neurológicas, además de identificar una fractura en una de sus extremidades posteriores.

Según el coordinador del centro, a la mascota se le practicaron exámenes gratuitos, se le recetó tratamiento y se programó una cirugía, mientras que la propietaria recibió apoyo de transporte por parte de la comuna para regresar a su vivienda.

La clínica veterinaria municipal inició operaciones el 12 de julio de 2023, durante la administración del exalcalde Jorge Aldana, con el objetivo de ofrecer atención veterinaria accesible a familias de bajos recursos.