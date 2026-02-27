Capturan a hombre en La Ceiba por violación, trata y pornografía infantil

Tegucigalpa, Honduras.- Por considerarlo responsable de cometer los delitos de violación agravada continuada, elaboración y utilización de pornografía infantil en perjuicio de varios menores de edad, fue capturado este viernes un hombre en la colonia Macaen de La Ceiba, Atlántida. Equipos de la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez (FEP-Niñez) del Litoral Atlántico y Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutaron un allanamiento de morada, donde se cumplió con el arresto del implicado a delitos graves.

El detenido fue identificado como Gerson David Madrid Martínez, quien fue trasladado a la Fiscalía para continuar con el proceso judicial que establece la ley. Se dio a conocer que el caso fue conocido por agentes de investigación de los delitos en contra de la libertad sexual de la ATIC de la Regional Norte, quienes hicieron las diligencias en las que se constató que un menor de edad estaba siendo objeto de múltiples abusos por parte del sospechoso. “A través de evaluaciones físicas, tomas de declaración y otras técnicas especiales de investigación, se logró confirmar los abusos a la víctima, por lo que se procedió a efectuar el operativo y arresto, además de la recolección de indicios en relación a los delitos imputados”, establece el Ministerio Público.