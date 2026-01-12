Cuatro veces "agredió sexualmente" a la menor: exdiputado Hermín Urquía, acusado de abuso

Hermín Urquía Reyes es un exdiputado del Congreso Nacional capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por ser sospechoso de agredir sexualmente a una menor de edad. ¿Qué se sabe sobre él y el caso?
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutó el arresto del exparlamentario del Congreso Nacional, Hermín Urquía Reyes, quien fungió como suplente en el periodo 2014-2018.
Hermín fungió como diputado suplente por el Partido Anticorrupción (PAC) durante el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, entre 2014 y 2018.
Al excongresista, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) de Tegucigalpa lo acusa por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una menor de edad.
Según el Ministerio Público, "el imputado, a raíz de una relación de confianza y amistad con la afectada, supuestamente la agredió sexualmente en al menos cuatro ocasiones, mientras la menor se encontraba sola en su habitación".
Las investigaciones determinan que "en una de las ocasiones, mientras la menor descansaba, el supuesto agresor se sentó en una silla y tras una breve conversación, comenzó a tocar de forma inapropiada".
Además de haberla tocado de forma inapropiada, el Ministerio Público aseguró que "la besó en su boca", y fue en ese momento cuando "la menor se levantó y se retiró de la habitación".
"El caso fue presentado ante el juzgado de Santa Bárbara, localidad donde ocurrieron los hechos, en ese sentido el exdiputado ya ha sido trasladado hasta aquella zona para comenzar el respectivo proceso penal", dijo el Ministerio Público.
Pero el Congreso Nacional no es el único espacio en el que Hermín Urquía Reyes buscaba fungir; también fue candidato independiente de la alcaldía de Villanueva, Cortés.
Hermín Urquía fue el diputado suplente (2014-2018) del actual presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Urquía también fungió como presidente de la Organización Gestora de Proyectos para Ocho Municipios del Sur de Santa Bárbara, Honduras.
Ahora este exparlamentario enfrenta cargos por abuso contra una menor; se desconoce si fungía en algún cargo público en la actualidad.