¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este miércoles 12 de agosto?

Para este miércoles, el ente financiero fijó la tasa de compra en 26.8218 lempiras por dólar, mientras la venta se fijó en 26.9559 lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense para este miércoles 12 de agosto registra un aumento, según el informe oficial del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El ajuste representa un ligero aumento respecto al día anterior. El martes 11 de agosto, el BCH había reportado una tasa de compra de 26.8108 lempiras y una de venta de 26.9449 lempiras.

El dato anterior refleja que la compra subió 0.0011 lempiras y la venta 0.0011 lempiras.

El tipo de cambio oficial que fija el Banco Central sirve como referencia para las operaciones cambiarias que realizan bancos y casas de cambio en todo el país.

El Banco Central actualiza el precio del mercado cambiario de lunes a viernes. Debido a que los sábados y domingos no se registran transacciones, el precio del dólar permanece fijo con el último dato disponible hasta que se reanudan las operaciones bancarias.