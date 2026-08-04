Reservas internacionales de Honduras alcanzan máximo histórico

Tegucigalpa, Honduras.-Las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron un máximo histórico de 11,727.6 millones de dólares al cierre de julio, equivalente a una cobertura de 6.8 meses de importaciones de bienes y servicios, informó el Banco Central de Honduras (BCH).

Entre enero y julio de 2026, las reservas acumularon un incremento de 1,421.8 millones de dólares, una cifra que supera la meta establecida en el Programa Monetario 2026-2027.

El programa prevé mantener reservas suficientes para cubrir 5.5 meses de importaciones; sin embargo, al cierre de julio la cobertura alcanzó los 6.8 meses, es decir, 1.3 meses por encima del objetivo.

El BCH destaca que este comportamiento refleja un escenario favorable para la economía hondureña, con una tendencia sostenida de crecimiento en las reservas internacionales.

Desde el cierre de abril de 2026, la acumulación aumentó en 1,290.2 millones de dólares, mientras que, en comparación con diciembre de 2025, el incremento asciende a 1,508.5 millones de dólares, según el último registro del 31 de julio.

La acumulación de reservas responde principalmente a un mayor ingreso de divisas. Entre enero y julio ingresaron 14,207.0 millones de dólares, mientras que los egresos totalizaron 12,949.6 millones, lo que dejó una acumulación neta de 1,257.4 millones de dólares.

Para la economista Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, estos resultados reflejan una posición externa sólida.

"La meta que se establecía era mantener como mínimo tres meses de importaciones de bienes y servicios. En los últimos acuerdos esa meta aumentó a cinco meses y actualmente Honduras cuenta con reservas equivalentes a 6.8 meses de importaciones, muy por encima de lo establecido", señaló.

Las remesas familiares continúan siendo la principal fuente de ingreso de divisas al país. Entre enero y julio sumaron 7,393.8 millones de dólares, equivalente al 54 % del total de ingresos de divisas, mientras que las exportaciones de bienes y servicios representaron el 33 %, de acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras.

A estos ingresos se suma el desempeño del sector cafetalero. Según el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), las exportaciones de café generaron 2,158 millones de dólares, consolidándose como una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional.